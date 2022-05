Unhas roídas. Cabelos arrancados. Suores frios. Sofrimento. Olhos no campo e ouvidos no rádio.

Festa para uns. Lágrimas e desilusão para outros.

Este sábado promete ser um dia cheio de emoções fortes na Liga.

A partir das 15h30 joga-se a permanência em três campos da Liga e só uma equipa vai respirar fundo… e ainda não será definitivo.

Tondela, Moreirense e Belenenses sabem que apenas um deles se salvará da descida direta. Os beirões partem com ligeira vantagem e o Belenenses na pior posição, mas tudo pode acontecer ao trio.

Além da luta pela permanência, é dia de consagração para o campeão FC Porto, que entra em campo já campeão para festejar com os adeptos do Estádio do Dragão num jogo com o Estoril, às 18h.

Já o Sporting, segundo classificado, despede-se do ano em que exibiu o símbolo de campeão na receção ao Santa Clara, às 20h30.

Também com as contas definidas, Marítimo e Portimonense jogam às 18h na Madeira.

Liga, 34.ª e última jornada:

Tondela - Boavista, 15h30 (SportTV3)

Moreirense - Vizela, 15h30 (SportTV6)

Arouca - Belenenses SAD, 15h30 (SportTV1)

FC Porto - Estoril Praia, 18h (SportTV1)

Marítimo - Portimonense, 18h (SportTV3)

Sporting - Santa Clara, 20h30 (SportTV2).

Na II Liga, joga-se neste sábado a despedida da Académica, que pela primeira vez vai estar fora dos campeonatos nacionais e que defronta o Farense em Coimbra. O Vilafranquense e o Trofense também terminam o campeonato.

II Liga, 34.ª e última jornada:

Académica - Farense, 11h (SportTV1)

Vilafranquense - Trofense, 15h30.

A Liga 3 vai conhecer neste sábado o primeiro campeão, numa final entre o Torreense e a Oliveirense que se disputa no Jamor às 18h.

Lá fora, destaque para a final da Taça de Inglaterra que vai opor o Chelsea ao Liverpool, a partir das 16h45, em Wembley.

Em França e Itália joga-se a 37.ª e penúltima jornada, enquanto a Bundesliga, na Alemanha, termina neste sábado.

França

Bordéus - Lorient

Lyon - Nantes

Metz - Angers

Mónaco - Brest (Eleven 4)

Montpellier - Paris Saint-Germain (Eleven 2)

Nice - Lille (Eleven 5)

Rennes - Marselha (Eleven 3)

Saint-Étienne - Reims

Estrasburgo - Clermont

Troyes - Lens.

Alemanha

Borussia Dortmund - Hertha Berlim (Eleven 2)

Wolfsburgo - Bayern Munique (Eleven 1)

Bayer Leverkusen - Friburgo (Eleven 6)

Union Berlim - Bochum

Borussia Mönchengladbach - Hoffenheim

Estugarda - Colónia

Mainz - Eintracht Frankfurt

Augsburgo - Greuther Fürth

Arminia Bielefeld - Leipzig (Eleven 5).

Itália

Empoli - Salernitana, 14h (SportTV2)

Verona - Torino, 17h (SportTV3)

Udinese - Spezia, 17h

Roma - Veneza, 19h45 (SportTV2).

Há também muitas e boas razões para acompanhar as modalidades num dia cheio.

Andebol

Nacional, 27.ª jornada:

Benfica - Belenenses, 14h30 (BTV)

Madeira SAD - Boa Hora, 15h

Águas Santas - Sporting, 15h (A Bola TV)

FC Porto - Sanjoanense, 15h (Porto Canal)

Vitória de Setúbal - Maia/UMaia, 18h

Xico Andebol - Avanca, 18h

Póvoa - ABC/UMinho, 19h

Sporting da Horta - FC Gaia, 21h locais (22h em Portugal Continental).

Basquetebol

Liga, play-off, quartos de final, 2.º jogo.

Póvoa - Benfica, 15h

CAB Madeira - Oliveirense, 16h

Ciclismo

Prossegue Volta a Itália, com a participação de Rui Oliveira, Rui Costa e João Almeida (UAE-Emirates), até 29.

8.ª etapa:

Nápoles - Nápoles, 153 km.

Futsal

Liga, 26.ª jornada, até 15:

Benfica - Fundão, 17h

Sporting de Braga - Eléctrico, 17h

Candoso - Nun'Álvares, 17h

Viseu 2001 - Leões Porto Salvo, 17h

Futsal Azeméis - Portimonense, 17h.

Hóquei em patins

Liga Europeia, final four, no Palácio dos Desportos de Torres Novas

Meias-finais:

Valongo- Sporting de Tomar, 12h (A Bola TV)

Trissino, Ita - Sarzana, Ita, 15h

Râguebi

Nacional - Divisão de Honra, play-off, meias-finais:

Cascais - Direito, 15h

Belenenses - CDUL, 17h.