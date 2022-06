Liga das Nações, fase de grupos, 2.ª jornada, até 08 (horas de Lisboa):

Se acha que esta terça-feira não tem grande interesse no que diz respeito ao desporto, repense bem.

É que está marcado para as 19h45 uma nova edição de um dos maiores clássicos do futebol mundial, cortesia da Liga das Nações.

Em jogo da segunda jornada do grupo A3, Alemanha e Inglaterra defrontam-se em Munique. No mesmo grupo, a Itália recebe a Hungria à mesma hora, enquanto as Ligas B e C também têm jogos marcados.

Alemanha - Inglaterra, 19h45 (SportTV1)

Itália - Hungria, 19h45 (SportTV2)

Grupo B3:

Finlândia - Montenegro, 17h (SportTV1)

Bósnia-Herzegovina - Roménia, 19h45 (SportTV3)

Grupo C1:

Ilhas Faroé - Luxemburgo, 19h45 (SportTV4).

Jogam-se ainda os play-off de qualificação para o Mundial na zona asiática e na Europeia.

Austrália - Emirados Árabes Unidos, 19h.

Lituânia - Turquia, 19h45 (SportTV5).

Já no que diz respeito aos sub-21, a seleção portuguesa, já apurada para o Europeu, defronta o Liechtenstein.

Grupo D:

Liechtenstein - Portugal, 19h45 (Canal 11).

Realiza-se também nesta terça-feira a Assembleia-Geral extraordinária da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), para leitura e aprovação da ata da reunião extraordinária da Assembleia-Geral de 21 de dezembro de 2021, apreciação, discussão e votação das propostas de alteração ao regulamento das competições organizadas pela LPFP, ao regulamento disciplinar e ao regulamento de arbitragem, entre outros assuntos, na sede da LPFP, auditório João Aranha, no Porto, às 10h.

Fora do futebol, jogam-se mais duas meias-finais do campeonato de hóquei em patins, com um sempre escaldante Sporting-Benfica, além de um FC Porto-Óquei Barcelos, que pode apurar os dragões para a final, em caso de vitória.

Campeonato Nacional, play-off, apuramento de campeão, meias-finais, 3.º jogo:

FC Porto - Óquei de Barcelos, 20h (Porto Canal)

Sporting - Benfica, 20h.