A seleção portuguesa entra em campo nesta quinta-feira para a terceira jornada do grupo A2 da Liga das Nações, diante da Rep. Checa.

O jogo disputa-se em Alvalade e tem início marcado para as 19h45. À mesma hora, disputa-se o outro jogo do grupo, com a Suíça a receber a Espanha.

De resto, há vários jogos da Liga das Nações marcados para esta quinta-feira.

Liga das Nações, fase de grupos, 3.ª jornada:

Grupo A2:

Portugal - República Checa, 19h45 (RTP1)

Suíça - Espanha, 19h45 (SportTV2)

Grupo B4:

Noruega - Eslovénia, 19h45 (SportTV5)

Suécia - Sérvia, 19h45 (SportTV4)

Grupo C2:

Grécia - Chipre, 19h45 (SportTV6)

Kosovo - Irlanda do Norte, 19h45

Grupo C4:

Gibraltar – Bulgária, 19h45

Macedónia do Norte - Geórgia, 19h45

Grupo D2:

Malta - Estónia, 19h45.

De regresso a Portugal, pode haver novo campeão nacional de basquetebol.

Às 18h te início na Dragão Arena o terceiro jogo da final do campeonato de basquetebol. O Benfica venceu os dois primeiros jogos e pode mesmo celebrar a conquista do título em casa do rival, caso vença a partida.

Liga, play-off, final, 3.º jogo:

FC Porto - Benfica, 18h (Porto Canal).