Calma, não deprima já.

Mas se é o futebol que faz bater o seu coração tem de saber que hoje será um dia difícil.

Se estiver mesmo, mesmo, mas mesmo a precisar muito de uma futebolada para lhe dar ânimo, a nossa pesquisa garante que há dois jogos na Argentina e um na Costa do Marfim.

Nem estamos a brincar. É mesmo verdade, pode confirmar.

Caso contrário, o dia será longo, looooongo. Ainda que haja sempre o mercado de transferências para animar as coisas. E pode saber o que de mais importante se está a passar no Maisfutebol.

De resto, no que ao desporto diz respeito, é dia de rolar. Com mais ou menos potência nos motores, e nas perdas.

Nesse sentido, no ciclismo, Nelson Oliveira (Movistar) e Rui Costa (UAE-Emirates) continuam em prova na Volta à Suíça, enquanto Rui Oliveira (UAE-Emirates) corre na Volta à Eslovénia.

E depois há motores a aquecer para mais um fim de semana de Fórmula 1 e de Moto GP.

Fórmula 1

Grande Prémio do Canadá, 9.ª prova do Mundial de Fórmula 1, em Montreal:

Treinos livres, às 19h (SportTV4) e às 22h (SportTV4).

MotoGP

Grande Prémio da Alemanha, 10.ª prova do Mundial, com a participação de Miguel Oliveira, no Circuito de Sachsenring.

MotoGP, treinos livres, às 08h55 (SportTV4) e 13h10 (SportTV4).