Dia 1 de Roger Schmidt no Benfica.

Começa neste sábado o percurso do treinador alemão das águias, que arrancam para a nova época com a realização dos exames médicos neste sábado.

Em fase mais adiantada da preparação está a seleção feminina, que disputa diante da Grécia mais um jogo de preparação para o Europeu que começa no início de julho. A partida está marcada para as 19h, no Estádio Coimbra da Mota, no Estoril.

Mas se no futebol as coisas ainda estão a aquecer, há modalidades em estão em brasa. E neste sábado pode haver decisão no futsal e no hóquei em patins.

Em ambos os casos, o Benfica vai tentar impedir os dois maiores rivais de festejar.

Às 15h (BTV), as águias recebem o FC Porto no quarto jogo da final, com os dragões em vantagem por 2-1 e a poderem fazer a festa no pavilhão da Luz.

Também no feminino, há jogo da final, entre Benfica e Sporting, depois das águias terem vencido o primeiro jogo da final.

Já no futsal, o Sporting tenta fechar a final do play-off já no terceiro jogo da final, que se disputa no pavilhão João Rocha a partir das 21h (transmissão no Canal 11).