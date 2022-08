Estão marcadas para esta sexta-feira as cerimónias fúnebres de Fernando Chalana. O corpo do histórico jogador do Benfica segue da Basílica da Estrela para o cemitério do Alto de São João, com passagem pelo Estádio da Luz.

O velório vai decorrer na Basílica da Estrela, a partir das 10h, enquanto a missa está marcada para as 14h15.

O cortejo fúnebre passa depois pelo Estádio da Luz, onde os adeptos poderão fazer a última vénia ao «Pequeno Genial», a partir das 15h30.

O funeral será depois no Cemitério do Alto de São João, às 17h30, numa cerimónia restrita à família.

Também para esta sexta-feira está marcado jogo de abertura da Liga, num dérbi minhoto entre o Famalicão e o Sp. Braga, agendado para as 20h15.

Também a segunda jornada da II Liga arranca com um Tondela-Benfica B, às 18h.

I Liga, 2.ª jornada

Famalicão – Sporting de Braga, 20:15 (SportTV1).

II Liga, 2.ª jornada

Tondela - Benfica B, 18h (SportTV1).

Há também muito futebol internacional para ver, em Espanha, França e Alemanha.

Liga espanhola, 1.ª jornada

Osasuna - Sevilha, 20h (Eleven1).

Liga alemã, 2.ª jornada

Friburgo - Borussia Dortmund, 19h30 (Eleven2).

Liga francesa, 2.ª jornada

Nantes - Lille, 20h(Eleven3).