FC Porto, Sporting e Benfica vão ficar a conhecer nesta quarta-feira os três possíveis adversários que podem defrontar na fase de grupos da Liga dos Campeões.

O quadro de equipas participantes vai ficar fechado com os três jogos do play-off marcados para o final do dia.

Segunda mão do play-off de acesso à Liga dos Campeões

PSV Eindhoven-Rangers, 20h

Trabzonspor-Copenhaga, 20h

Dín. Zagreb-Bodo/Glimt, 20h

No futebol internacional, destaque para os jogos da Taça da Liga inglesa que têm equipas da Premier League.

Taça da Liga inglesa, 2.ª ronda:

Leeds - Barnsley, 19h45

Tranmere Rovers - Newcastle, 19h45.

Além do futebol, o dia tem os ciclistas João Almeida, Ivo Oliveira, Nelson Oliveira e Rúben Guerreiro em ação, em duas competições distintas.

Ciclismo

Prossegue Volta a Espanha, com a participação de João Almeida e Ivo Oliveira (UAE-Emirates) e Nelson Oliveira (Movistar);

5.ª etapa: Irun - Bilbau, 187,2 km.

Volta à Alemanha, com a participação de Ruben Guerreiro (EF Education-EasyPost);

Voleibol

No voleibol, a seleção feminina disputa um jogo de apuramento para o Campeonato da Europa, frente a Chipre.

Pool C:

Chipre - Portugal, 20h locais (18h em Portugal Continental).