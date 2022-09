Prossegue neste domingo a Liga, com três jogos marcados. Ao início da tarde, o Casa Pia recebe o Arouca, mais tarde há um duelo insular entre Santa Clara e Marítimo e à noite, Portimonense e Famalicão medem forças no Algarve.

Liga, 5.ª jornada:

Casa Pia - Arouca, 15h30 (SportTV1)

Santa Clara - Marítimo, 18h

Portimonense - Famalicão, 20h30 (SportTV1).

Na II há quatro jogos marcados para este domingo.

II Liga, 5.ª jornada:

Penafiel - Trofense, 11h (SportTV1)

Feirense - Mafra, 14h (SportTV+)

Nacional - BSAD, 15h30

Farense - Sporting da Covilhã, 15h30 (SportTV3).

Há também muito futebol internacional para ver, com destaque para um sempre quente Manchester United-Arsenal, que pode ter cinco portugueses frente a frente: Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot do lado dos red devils; Fábio Vieira e Cedric Soares pelos gunners.

Liga inglesa, 6.ª jornada:

Brighton - Leicester, 14:00 (Eleven 4)

Manchester United - Arsenal, 16:30 (Eleven 1).

Espanha

Vigo

4.ª jornada, até 05 (horas de Lisboa):

Osasuna - Rayo Vallecano, 13:00 (Eleven 2)

Athletic Bilbau - Espanyol, 15:15 (Eleven 2)

Villarreal - Elche, 17:30 (Eleven 2)

Valência - Getafe, 20:00 (Eleven 1).

Itália

Liga italiana, 5.ª jornada, até 05 (horas de Lisboa):

Cremonese - Sassuolo, 11:30 (SportTV2)

Spezia - Bolonha, 14:00 (SportTV2)

Verona - Sampdoria, 17:00 (SportTV2)

Udinese - Roma, 19:45 (SportTV2).

França

Liga francesa, 6.ª jornada (horas de Lisboa):

Montpellier - Lille, 12:00

Ajaccio - Lorient, 14:00

Brest - Estrasburgo, 14:00

Clermont - Toulouse, 14:00

Reims - Lens, 14:00

Troyes - Rennes, 16:05

Nice - Mónaco, 19:45.

Alemanha

Liga alemã, 5.ª jornada (horas de Lisboa):

Augsburgo - Hertha Berlim, 14:30 (Eleven 3)

Borussia Mönchengladbach - Mainz, 16:30 (Eleven 3).

Nas modalidades, destaque para as duas rodas, com a 15.ª etapa da Vuelta e o GP de San Marino.

Ciclismo

Prossegue Volta a Espanha, com a participação de João Almeida e Ivo Oliveira (UAE-Emirates) e Nelson Oliveira (Movistar).

15.ª etapa: Martos - Sierra Nevada (Alto Hoya de la Mora), 149,6 km.

Motociclismo

MotoGP: Grande Prémio de San Marino e da Costa Rimini, 14.ª prova do Mundial, com a participação de Miguel Oliveira (MotoGP), no Circuito Marco Simoncelli.

Warm up, às 08h40 e corrida, às 11h20.