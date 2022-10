Prepare-se, vem aí uma terça-feira gorda!

Há muito a acontecer, entre o Benfica na Liga dos Campeões, a seleção feminina a lutar por mais um passo rumo ao Mundial, mas também Jorge Fonseca a lutar pela revalidação do título mundial no judo… pela segunda vez consecutiva.

Mas comecemos pela Champions, com o Benfica a jogar em França, diante do Paris Saint-Germain, e outros pontos de interesse, por exemplo, com o Manchester City de Bernardo, Cancelo e Rúben Dias, frente ao Copenhaga.

Liga dos Campeões, fase de grupos, 4.ª jornada

Grupo E:

Dínamo Zagreb-Salzburgo, 20h (Eleven 6)

Milan-Chelsea, 20h (Eleven 2)

Grupo F:

Celtic-Leipzig, 20h (Eleven 5)

Shakhtar Donetsk- Real Madrid, 20h (Eleven 4)

Grupo G:

Copenhaga- Manchester City, 17h45 (Eleven 2)

Borussia Dortmund- Sevilha, 20h (Eleven 3)

Grupo H:

Maccabi Haifa- Juventus, 17h45 (Eleven 3)

Paris Saint-Germain- BENFICA, 20h (Eleven 1).

Na Liga Revelação, joga-se a 4.ª jornada da 1.ª fase.

Série A

Marítimo - Gil Vicente, 15h

Rio Ave - Vizela, 15h

Série B

Estoril Praia - Estrela da Amadora, 11h

Sporting - Mafra, 11h.

A seleção feminina joga a 2.ª ronda do Play-off de qualificação para o Mundial feminino 2023, diante da Islândia.

PORTUGAL - Islândia (Estádio da Capital do Móvel), 18h

Suíça - País de Gales, 18h (hora de Lisboa)

Escócia - República da Irlanda, 20h.

Também a seleção de futsal joga nesta terça-feira na qualificação para o Campeonato do Mundo 2024.

Grupo 4:

Lituânia - PORTUGAL, 17h (Kaunas Arena).

No basquetebol, depois da vitória na ronda inaugural da fase de grupos da Liga dos Campeões, a equipa do Benfica também se desloca a França, tal como a de futebol, para defrontar o Limoges.

Liga dos Campeões, fase de grupos, 2.ª jornada:

Grupo F:

Limoges- BENFICA, 19h30 locais

Manresa- VEF Riga, 20h.

E em Tashkent, no Uzbequistão, prosseguem os Mundiais de judo, com Jorge Fonseca a competir na categoria de -100 kg, em busca do terceiro título de campeão do mundo consecutivo. Um feito que nenhum português alcançou numa modalidade olímpica individual.

Haverá nova edição da «dancinha» de Jorge Fonseca?