Arranca nesta sexta-feira a 11.ª jornada da Liga portuguesa, com um frente a frente entre os dois últimos classificados.

O P. Ferreira recebe o Marítimo no jogo que marca o regresso de José Mota à Mata Real, estádio ao lado do qual o treinador mora.

Liga, 11.ª jornada

Paços Ferreira-Marítimo, 20h15 (SportTV1).

Lá fora também há futebol para ver, nomeadamente na Alemanha, França e Espanha.

Liga alemã, 12.ª jornada

Werder Bremen - Hertha Berlim, 19h30 (Eleven 1).

Liga espanhola, 12.ª jornada

Maiorca-Espanhol, 20h (Eleven 3).

Liga francesa, 13.ª jornada

Lens-Toulouse, 20h (Eleven 2).

Nas modalidades, destaque para o jogo do FC Porto com o V. Guimarães no Basquetebol e para um Caxinas-Leões de Porto Salvo no futsal.

Liga, 4.ª jornada

Caxinas - Leões Porto Salvo, 21h

Basquetebol

Liga, fase regular, 7.ª jornada

FC Porto-V. Guimarães, 20h (Porto Canal).

Estão marcados também para esta sexta-feira os treinos livres do Grande Prémio do México, a 21.ª prova do Mundial de Fórmula 1.

Treinos livres, às 19h (SportTV4) e às 22h (SportTV4).