Parece que há um torneio de futebol a acontecer lá para os lados do Médio Oriente, mas nada de muito importante. E hoje nem se passa nada por lá, podemos ignorar.

Por cá, joga-se a terceira jornada da fase dos grupos D e F da Taça da Liga, com três jogos.

Grupo D

Casa Pia - Trofense, 15h (SportTV3)

Sporting de Braga - Paços de Ferreira, 19h (SportTV2)

Grupo F

Vilafranquense - BSAD, 11h (SportTV).

E no Algarve, o Benfica joga um particular frente ao Sevilha, num jogo que vai permitir voltar a ver como estão os comandados de Roger Schmidt, 15 dias depois do último jogo, antes de umas miniférias.

O jogo está marcado para as 17h, no Estádio Algarve.

Futsal

No futsal, disputa-se a 11.ª jornada da Liga, com Benfica, Sporting e Sp. Braga em campo.

Quinta dos Lombos - Leões Porto Salvo, 19h

Caxinas - Candoso, 19h

Fundão - Futsal Azeméis, 19h

Eléctrico - Benfica, 19h

Portimonense – Sp. Braga, 19h

Ferreira do Zêzere - Sporting, 19h.

Basquetebol

Neste sábado jogam-se ainda os oitavos de final da Taça de Portugal de basquetebol, com um clássico entre o Benfica e o FC Porto, na Luz.

Póvoa - Galitos, 16:00

Illiabum - Oliveirense, 16:00

Benfica - FC Porto, 17:00 (BTV)

Imortal - Sangalhos, 18:00

Vitória de Guimarães - CAB Madeira, 18:30.

Hóquei em patins

Taça de Portugal, 32 avos de final:

Académica de Espinho - Valongo, 16h

OH Sports - FC Porto, 17h

Penafiel - HC Braga, 17h

Entroncamento - Sporting, 18h

Valença - Óquei de Barcelos, 18h

Escola Livre A - Famalicense, 18h

CENAP - Riba d'Ave, 18h

Beja - Murches, 18h

Criar-T - Paço de Arcos, 18h

Carvalhos - Juventude de Viana, 21h.

Rugby

Divisão de honra, 6.ª jornada

Belenenses - Direito, 12h.