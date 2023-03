Regressa nesta sexta-feira a Liga, com o FC Porto a abrir a 24.ª jornada com a receção ao Estoril.

A equipa de Sérgio Conceição tenta pressionar o Benfica, que joga no domingo, com a segunda mão dos oitavos de final da Champions também em vista.

Liga, 24.ª jornada

FC Porto - Estoril Praia, 20h15 (SportTV1).

Também se joga na II Liga, com o líder Moreirense a receber o Penafiel.

II Liga, 24.ª jornada:

Moreirense - Penafiel, 18h (SportTV+).

Em Itália, à semelhança do FC Porto, também o Inter Milão entra em campo, no terreno do Spezia.

Itália

Liga italiana, 26.ª jornada

Spezia - Inter Milão, 19h45 (SportTV2).

Na Alemanha, Espanha e França também a ronda, com destaque para o Lille de Paulo Fonseca, que recebe o Lyon.

Alemanha

Liga alemã, 24.ª jornada:

Colónia - Bochum, 19h30 (Eleven 2).

Espanha

Liga espanhola, 25.ª jornada

Cádiz - Getafe, 20h (Eleven 3).

França

Liga francesa, 27.ª jornada

Lille - Lyon, 20h (Eleven 1).

Nas modalidades, arranca nesta sexta-feira a Taça do Mundo de Ginástica de Maia, que decorre até domingo.

Futsal

Sorteio do play-off da fase de qualificação do Campeonato do Mundo, em Nyon, Suíça, às 13h.

Ginástica

Taça do Mundo FIG de ginástica acrobática, no Complexo Municipal de Ginástica da Maia, Porto, às 14h30.