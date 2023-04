Hoje não é dia apenas de folar, ovos de chocolate e almoços em família.

Guarde espaço porque também há barrigada de futebol para consumir neste domingo de Páscoa.

Por cá, temos apenas o Casa Pia-Sporting, agendado para as 18h, no Jamor, com a equipa de Ruben Amorim a tentar responder aos resultados de FC Porto e Sp. Braga, na (difícil) luta pela Liga dos Campeões.

Liga, 27.ª jornada

Casa Pia - Sporting, 18h (SportTV1).

Mas lá por fora há muito futebol para ver. Em Espanha, França, Alemanha e Inglaterra jogam-se muitas decisões, com destaque para o jogo grande na Premier League, com o Liverpool a receber o líder Arsenal.

Liga espanhola, 28.ª jornada

Valladolid - Maiorca, 13h (Eleven 2)

Betis - Cádiz, 15h15 (Eleven 2)

Almeria - Valência, 17h30 (Eleven 2)

Rayo Vallecano – At. Madrid, 20h (Eleven 1).

Premier League, 30.ª jornada:

Leeds - Crystal Palace, 14h (Eleven 1)

Liverpool - Arsenal, 16h30 (Eleven 1).

Liga alemã, 27.ª jornada (horas de Lisboa):

Borussia Moenchengladbach - Wolfsburgo, 14:30 (Eleven 3)

Bochum - Estugarda, 16h30 (Eleven 3)

Hoffenheim - Schalke 04, 18h30 (Eleven 3).

Liga francesa, 30.ª jornada:

Lyon - Rennes, 12h (Eleven 4)

Ajaccio - Auxerre, 14h

Montpellier - Toulouse, 14h (Eleven 4)

Reims - Brest, 14h (Eleven 5)

Troyes - Clermont, 14h (Eleven 6)

Nantes - Mónaco, 16h05 (Eleven 4)

Lorient - Marselha, 19h45 (Eleven 2).

Do relvado para o court, termina neste domingo o Estoril Open, com Casper Ruud a defrontar Miomir Kecmanovic, a partir das 15h30.