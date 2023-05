Há campeão neste domingo, ou não há campeão neste domingo?

Essa é a questão que se impõe, depois de o Benfica ter vencido no sábado o Portimonense, o que deixa as águias a três pontos de vencer o título.

A bola está agora do lado do FC Porto. Os dragões recebem o Casa Pia e estão proibidos de perder para impedir que as águias celebrem neste domingo.

Neste domingo há ainda jogos importantes nas contas da permanência e da Europa. A não perder!

Liga, 32.ª jornada:

Rio Ave - Vitória de Guimarães, 15h30 (SportTV1)

Sporting de Braga - Santa Clara, 18h (SportTV2)

FC Porto - Casa Pia, 20h30 (SportTV1).

Também na II Liga se jogam partidas importantes nas contas da subida e da descida.

II Liga, 32.ª jornada

Nacional - Farense, 11h (SportTV1)

Penafiel - Tondela, 14h (SportTV+)

Moreirense - Leixões, 15h30 (SportTV5)

FC Porto B - Académico de Viseu, 15h30 (Porto Canal)

Vilafranquense - Sporting da Covilhã, 18h (SportTV5).

Liga 3, 2.ª fase, play-off de subida, 1.ª eliminatória, meias-finais, 1.ª mão:

Sporting de Braga B - Vilaverdense, 15h.

Há ainda muito futebol internacional para ver neste domingo.

Liga espanhola, 34.ª jornada:

Celta de Vigo - Valência, 13h (Eleven 2)

Elche - Atlético de Madrid, 15h15 (Eleven 2)

Valladolid - Sevilha, 17h30 (Eleven 2)

Espanyol - FC Barcelona, 20h (Eleven 1).

Liga italiana, 35.ª jornada:

Verona - Torino, 11h30 (SportTV2)

Fiorentina - Udinese, 14h

Monza - Nápoles, 14h (SportTV2)

Bolonha - Roma, 17h (SportTV3)

Juventus - Cremonese, 19h45 (SportTV6).

Liga alemã, 32.ª jornada

Estugarda - Bayer Leverkusen, 14h30 (Eleven 3)

Leipzig - Werder Bremen, 16h30 (Eleven 3).

Liga francesa, 35.ª jornada

Clermont - Lyon, 12h (Eleven 1)

Brest - Auxerre, 14h (Eleven 4)

Montpellier - Lorient, 14h

Rennes - Troyes, 14h

Toulouse - Nantes, 14h

Mónaco - Lille, 16h05 (Eleven 4)

Marselha - Angers, 19h45 (Eleven 2).

Premier League, 36.ª jornada:

Brentford - West Ham, 14h (Eleven 5)

Everton - Manchester City, 14h (Eleven 1)

Arsenal - Brighton, 16h30 (Eleven 1).

Igualmente nas modalidades há muito para ver, quando se aproxima a hora das decisões.

Basquetebol

Liga, 3.ª fase, play-off, quartos de final, 2.º jogo:

Lusitânia - Sporting, 15h locais (16h no Continente)

Vitória de Guimarães - FC Porto, 17h30.

Campeonato Nacional, play-off, quartos de final, 2.º jogo:

Sporting de Tomar - Sporting, 16h

Oliveirense - FC Porto, 18h (Porto Canal).

Ciclismo

Prossegue Volta a Itália, com a participação de João Almeida (UAE Emirates).

9.ª etapa:

Savignano sul Rubicone - Cesena (contrarrelógio), 35,0 km.

Motociclismo

MotoGP: Termina Grande Prémio de França, 5.ª prova do Mundial, em Le Mans.

Le Mans recebe a milésima edição de MotoGP

MotoGP, warm up, às 08h45 (SportTV5)

Moto3, corrida, às 10h (SportTV5)

Moto2, corrida, às 11h15 (SportTV5)

MotoGP, corrida, às 13h (SportTV5).