É já esta sexta-feira que Roberto Martínez divulga a primeira lista de convocados enquanto novo selecionador nacional. A partir das 12h30, o técnico espanhol vai revelar os eleitos, na Cidade do Futebol, para os jogos com o Liechtenstein e o Luxemburgo da fase de qualificação para o Euro 2024.

Logo a seguir, Rui Jorge divulga os convocados da seleção de sub-21 para os jogos particulares com a Roménia e a Noruega.

Também é dia de sorteios na Casa do Futebol Europeu, em Nyon. Conhecidas as equipas apuradas para os quartos de final da Liga dos Campeões, da Liga Europa e da Liga Conferência, é hora de sortear as próximas fases da prova. O sorteio da Champions, que conta com o Benfica, está marcado para as 11h00. Segue-se o da Liga Europa (12h00), com o Sporting na expectativa e, por fim, o da Liga Conferência (13h00).

Arranca também a 25.ª jornada da Liga, com o Santa Clara a receber o Rio Ave, às 20h15, numa partida que poderá seguir ao minuto no Maisfutebol. O conjunto de Vila do Conde, nono classificado, com 30 pontos, mede forças com a equipa dos Açores, última classificada, com 15.

Entre as várias conferências de imprensa dos treinadores da Liga, nota para as antevisões de Roger Schmidt e Moreno. O treinador do Benfica lança o jogo com os vimaranenses às 13h00, enquanto o timoneiro dos minhotos antevê o encontro da Luz às 15h00.

A AGENDA DESTA SEXTA-FEIRA:

I Liga, 25.ª jornada

Santa Clara - Rio Ave, 19:15 locais (20:15 em Lisboa, SportTV1)

Liga italiana, 27.ª jornada

Sassuolo - Spezia, 17:30 (SportTV1)

Atalanta - Empoli, 19:45 (SportTV2)

Liga espanhola, 26.ª jornada

Valladolid - Athletic Bilbau, 20:00 (Eleven 3)

Liga alemã, 25.ª jornada

Borussia Mönchengladbach - Werder Bremen, 19:30 (Eleven 2)

Liga francesa, 28.ª jornada

Lyon - Nantes, 20:00 (Eleven 4)

Liga inglesa, 28.ª jornada

Nottingham Forest - Newcastle, 20:00 (Eleven 1)

Sorteios UEFA

Sorteio dos quartos de final, meias-finais e final da Liga dos Campeões, na Casa do Futebol Europeu, em Nyon, na Suíça, às 12:00 locais (11:00 em Lisboa)

Sorteio dos quartos de final, meias-finais e final da Liga Europa, em Nyon, na Suíça, às 13:00 locais (12:00 em Lisboa).

Sorteio dos quartos de final, meias-finais e final da Liga Conferência Europa, em Nyon, na Suíça, às 14:00 locais (13:00 em Lisboa).

Futsal

Liga, 18.ª jornada

Ferreira do Zêzere - Fundão, 20:30

Campeonato da Europa feminino, fase final, em Debrecen, Hungria

Meias-finais:

Espanha - Portugal, 16:00 locais (15:00 em Lisboa)

Ucrânia - Hungria, 19:30 locais (18:30 em Lisboa)

Hóquei em patins

Campeonato Nacional, jogo em atraso da 22.ª jornada

Benfica - Riba d'Ave, 20:00

Motociclismo

Testes de Moto2 e Moto3, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão

Moto3, às 10:00, 12:40 e 15:20

Moto2, às 11:20, 14:00 e 16:45

Automobilismo

Grande Prémio da Arábia Saudita, em Jeddah

Treinos livres, às 13:30 (SportTV4) e às 17:00 (SportTV4)