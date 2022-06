Um Sporting-Benfica. Um FC Porto-Benfica. Um Inglaterra-Itália.

Não é uma má ementa de sábado para quem gosta de desporto, não é verdade?

Comecemos pelo futebol internacional, que nos apresenta um menu com uma dezena de opções. Para todos os gostos e «carteiras». Desde a cozinha de alta gama, com uma repetição da final do último Europeu; a opções mais «enfarta brutos» como um Ilhas Faroé-Lituânia.

Há gostos para tudo, não estamos a julgar.

Liga das Nações, fase de grupos, 3.ª jornada:

Grupo A3

Inglaterra - Itália, 19h45 (SportTV1)

Hungria - Alemanha, 19h45 (SportTV2)

Grupo A4:

Países Baixos - Polónia, 19h45 (SportTV4)

País de Gales - Bélgica, 19h45 (SportTV5)

Grupo B1:

República da Irlanda - Escócia, 17h (SportTV1)

Ucrânia - Arménia, 14h (SportTV1)

Grupo B3:

Montenegro - Bósnia-Herzegovina, 19h45

Roménia - Finlândia, 19h45 (SportTV6)

Grupo C1:

Ilhas Faroé - Lituânia, 17h (SportTV3)

Luxemburgo - Turquia, 19h45.

E para quem gosta mesmo é do que é português, também há oferta de qualidade: o fim da qualificação para o Europeu de sub-21, já assegurado pela equipa de Rui Jorge que ainda há dias proporcionou uma barrigada de golos frente ao Liechtenstein.

Grupo D:

Portugal - Grécia, 20h15 (Canal 11)

Islândia - Chipre, 20h15.

Já se o seu gosto recai sobre os Clássicos, a ementa do dia também não falha.

No basquetebol, o Benfica tem a segunda oportunidade de fechar o campeonato de basquetebol, como novo jogo na Dragão Arena.

Às 15h, dragões e águias entram em campo para o jogo 4 da final. Em caso de vitória, o Benfica sagrar-se-á campeão. Já se for o FC Porto a vencer, a decisão do título fica adiado para a negra que se disputará no pavilhão da Luz.

Na fase final da época de andebol em Portugal, jogam-se neste sábado as meias-finais da Taça de Portugal.

Às 15h, o campeão FC Porto defronta o Madeira SAD na primeira semifinal. Mais tarde, às 17h30, Sporting e Benfica definem o segundo finalista da prova cuja final está marcada para domingo.