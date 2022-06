Esta terça-feira é marcada pelo último teste da seleção feminina portuguesa antes da partida para Manchester, onde vai preparar o Campeonato da Europa de 2022.

Depois de dois triunfos sobre a Grécia, por 4-0 e 1-0, a equipa liderada por Francisco Neto tem pela frente a Austrália, numa partida com início às 21h00, no Estádio António Coimbra da Mota, e que poderá acompanhar ao minuto no Maisfutebol.

Três clubes regressam aos trabalhos nesta terça-feira: Vizela e Desportivo de Chaves, da Liga, e o Tondela, do segundo escalão. Tal como é habitual, o dia será marcado pela realização de exames médicos.

Se é um amante de ténis, este é mais um dia em cheio. O torneio de Wimbledon já decorre e o português João Sousa (60.º do ranking ATP) entra em cena a partir das 11h00, frente ao francês Richard Gasquet (69.º). Contudo, o encontro mais esperado do dia disputa-se às 15h00, com o espanhol Rafael Nadal (4.º) a bater-se com o argentino Francisco Cerundolo (41.º).

Nos duelos femininos, o destaque vai para o regresso de Serena Williams, que vai pisar o 'court' depois de um ano sem jogar. Atualmente no 1204.º posto do ranking mundial, a tenista de 40 anos terá pela frente a francesa Harmony Tanw (115.º), a partir das 17h00.

A AGENDA DESTA TERÇA-FEIRA:

Futebol

Jogo da seleção feminina, de preparação para o Campeonato da Europa de 2022, no Estádio António Coimbra da Mota:

Portugal - Austrália, 21:00.

Prossegue julgamento de Seixas da Costa acusado por alegada difamação ao treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, no Juízo Local Criminal do Porto (Tribunal do Bolhão) - Juiz 8, às 14:00.

Francisco Seixas da Costa, diplomata e antigo secretário de Estado dos Assuntos Europeus, é julgado por ter chamado "javardo" a Sérgio Conceição nas redes sociais, em março de 2019.

Nesta sessão são ouvidas as últimas testemunhas e feitas as alegações finais.

Ténis

Prossegue torneio de Wimbledon, masculinos e femininos, em Londres, no Reino Unido

Voleibol

Sorteios das competições europeias de clubes da época de 2022/2023, na sede da Confederação Europeia de Voleibol, no Luxemburgo.

Sorteios das 1.ª, 2.ª e 3.ª rondas da Liga dos Campeões, em que está inserida a equipa de Benfica, da Taça CEV e da Taça Challenge, competição a ser disputada pelas equipas da Fonte do Bastardo e Sporting, em masculinos, e da AJM/FC Porto e Clube K, em femininos.