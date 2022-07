Esta segunda-feira é um dia pouco agitado no panorama desportivo.

Ainda assim, decorrem alguns encontros de preparação para a época que se avizinha, com o maior destaque a recair no duelo entre o G-Osaka e o Paris Saint-Germain, pelas 11h00. A partida está integrada no estágio que a equipa de Nuno Mendes, Danilo Pereira e Vitinha realiza por esta altura no Japão.

Tal como tem sido habitual nas últimas semanas, existe também expectativa para conhecer os novos negócios que poderão ser oficializados pelos clubes, mas para não perder uma única transferência, quer a nível nacional, quer internacional, pode acompanhar o nosso segmento de mercado.