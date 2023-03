O Vitória de Guimarães, que na primeira volta travou o Benfica no Minho, procura repetir a façanha este sábado, na visita aos encarnados, agendada para as 18h00 e a contar para a 25.ª jornada da Liga.

A equipa de Roger Schmidt, que não poderá contar com o castigado Aursnes, mas que já tem Rafa recuperado, pode colocar maior pressão no segundo classificado, o FC Porto, que só joga no domingo. Já os vimaranenses, com algumas baixas, como Varela e Bamba, tentam consolidar o quinto posto.

Siga o jogo ao minuto no Maisfutebol.

Mas temos mais três encontros da 25.ª ronda para ver: o Portimonense recebe o Vizela no primeiro jogo do dia, Arouca e Paços de Ferreira defrontam-se às 18h00, enquanto Estoril e Desportivo de Chaves têm encontro marcado às 20h30.

Nota ainda para o duelo de portugueses em Itália, com a Udinese de Beto a receber o Milan de Rafael Leão.

A AGENDA DESTE SÁBADO:

I Liga, 25.ª jornada

Portimonense - Vizela, 15:30 (SportTV1)

Arouca - Paços de Ferreira, 18:00 (SportTV1)

Benfica - Vitória de Guimarães, 18:00 (BTV)

Estoril Praia - Desportivo de Chaves, 20:30 (SportTV1)

II Liga, 25.ª jornada

Estrela da Amadora - Torreense, 11:00 (SportTV1)

Feirense - Trofense, 14:00 (SportTV+)

Nacional - Moreirense, 15:30 (SportTV6)

Campeonato Nacional de Juniores, 2.ª fase, manutenção e descidas, jogo antecipado da 7.ª jornada.

Série Norte:

Anadia - Tondela, 15:00

Campeonato Nacional de Juniores, 2.ª fase, apuramento de campeão, jogo antecipado da 14.ª jornada:

Sporting de Braga - Vizela, 11:00

Liga alemã, 25.ª jornada

Hoffenheim - Hertha Berlim, 14:30

Bochum - Leipzig, 14:30 (Eleven 5)

Augsburgo - Schalke 04, 14:30

Estugarda - Wolfsburgo, 14:30

Borussia Dortmund - Colónia, 17:30 (Eleven 2)

Liga espanhola, 26.ª jornada

Almeria - Cádiz, 13:00 (Eleven 3)

Rayo Vallecano - Girona, 15:15 (Eleven 4)

Espanyol - Celta de Vigo, 17:30 (Eleven3)

Atlético de Madrid - Valência, 20:00 (Eleven 1)

Liga italiana, 27.ª jornada

Monza - Cremonese, 14:00 (SportTV2)

Salernitana - Bolonha, 17:00

Udinese - AC Milan, 19:45 (SportTV2)

Liga inglesa, 28.ª jornada

Aston Villa - Bournemouth, 15:00 (Eleven 3)

Brentford - Leicester, 15:00

Southampton - Tottenham, 15:00 (Eleven 2)

Wolverhampton - Leeds, 15:00 (Eleven 1)

Chelsea - Everton, 17:30 (Eleven 1)

Taça de Inglaterra, quartos de final

Manchester City - Burnley, 17:45 (SportTV2)

Liga francesa, 28.ª jornada

Toulouse - Lille, 16:00 (Eleven 6)

Lens - Angers, 20:00 (Eleven 2)

Futsal

Liga, 18.ª jornada

Eléctrico - Caxinas, 16:00

Futsal Azeméis - Sporting de Braga, 17:00

Benfica - Portimonense, 21:00

Hóquei em patins

Liga dos Campeões feminina, fase de grupos, 6.ª e última jornada

Grupo A:

CA Feira, Por - Vila-Sana, Esp, 17:00

Taça de Portugal, quartos de final

Sporting - Murches, 15:00

FC Porto - Valongo, 15:00

Sporting de Tomar - Famalicense, 18:00

Óquei de Barcelos - HC Braga, 21:30

Campeonato Nacional, jogo em atraso da 22.ª jornada

Oliveirense - Paço de Arcos, 18:00

Andebol

Nacional, 17.ª jornada

Benfica - Póvoa, 15:00

Santo Tirso - ABC Braga/UMinho, 15:00

FC Gaia - Sporting, 15:00

Marítimo - Vitória de Setúbal, 17:00

Académico de Viseu - FC Porto, 18:00

Avanca - Belenenses, 18:00

Águas Santas - Maia/UMaia, 19:00

Basquetebol

Liga, 2.ª fase, 3.ª jornada

Grupo A

Oliveirense - Benfica, 15:00

Lusitânia - Ovarense, 18:30 locais (19:30 em Lisboa)

Grupo B

Vitória de Guimarães - Imortal, 15:00

Esgueira - Póvoa, 18:30

Sangalhos - CAB Madeira, 18:30

Râguebi

Torneio das Seis Nações, 5.ª e última jornada

Escócia – Itália, 12:30

França - País de Gales, 14:45

Irlanda – Inglaterra, 17:00

Rugby Europe Womens Trophy, 7.ª jornada

Pool A:

República Checa - Finlândia (Brno), 14:00 locais (13:00 em Lisboa)

Voleibol

Liga, 3.ª fase, elite, play-off, 1.º jogo:

1.º/4.º:

Leixões - Benfica, 17:00

2.º/3.º:

Sporting - Fonte do Bastardo, 18:30

Liga, 3.ª fase, Taça da Federação, play-off, 1.º jogo:

play-off 5, 5.º/4.º:

Santo Tirso - Vitória de Guimarães, 17:00

play-off 6, 8.º/1.º:

Sporting de Espinho - Castêlo da Maia, 16:00

play-off 7, 7.º/2.º:

Ala Nun’Álvares de Gondomar - Académica de Espinho, 20:00

play-off 8, 6º/3.º:

São Mamede - Esmoriz, 16:00

Automobilismo

Grande Prémio da Arábia Saudita, 2.ª prova do Mundial de Fórmula 1, em Jeddah

Treinos livres, às 13:30 (SportTV4)

Qualificação, às 17:00 (SportTV4)

12 Horas de Sebring, 3.ª prova do Campeonato Norte Americano de Resistência (IMSA), com a participação de Filipe Albuquerque

Warm up, às 08:00 locais (12:00 em Lisboa)

Corrida, às 10:10 locais (14:10 em Lisboa)

Motociclismo

Prosseguem testes de Moto2 e Moto3, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão

Moto3, às 10:00, 12:40 e 15:20

Moto2, às 11:20, 14:00 e 16:45