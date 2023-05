Mas que verdadeiro «jogaço» nos reserva esta quarta-feira.

Depois do empate a uma bola no Santiago Bernabéu, Real Madrid e Manchester City defrontam-se no Etihad, a partir das 20h00, num encontro transmitido pela TVI que pode seguir AO MINUTO no Maisfutebol. Em jogo, está o bilhete para a final da Liga dos Campeões.

Durante a tarde, vai decorrer o sorteio dos jogos dos playoffs de acesso à I Liga e II Liga e a seleção nacional de sub-17 estreia-se no Campeonato da Europa da categoria frente à Alemanha.

Nas modalidades, nota para o terceiro jogo dos quartos de final do play-off do campeonato de hóquei em patins, entre FC Porto e Oliveirense.

A AGENDA DESTA QUARTA-FEIRA

Liga dos Campeões, meias-finais, 2.ª mão

Manchester City, Ing - Real Madrid, Esp, 20:00 (TVI)

Sorteio dos jogos dos playoffs de acesso à I Liga e II Liga, no auditório da sede da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, no Porto, às 16:00

Campeonato Nacional de Juniores, 2.ª fase, manutenção e descidas

Jogo antecipado da 13.ª jornada

Zona Norte

Boavista - Tondela, 15:00

Europeu de Sub-17

Fase de grupos, 1.ª jornada

Grupo C

Escócia - França, 15:30 (Canal 11)

Portugal - Alemanha, 19:00 (RTP2)

Basquetebol

NBA, play-off, finais, 1.º jogo

Boston Celtics - Miami Heat, 01:30 (dia 18 em Lisboa, SportTV1)

Hóquei em patins

Campeonato Nacional, play-off, quartos de final, 3.º jogo

FC Porto - Oliveirense, 20:00

Ciclismo

Prossegue Volta a Itália, com a participação de João Almeida (UAE Emirates)

11.ª etapa: Camaiore - Tortona, 219 km