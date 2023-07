O selecionador nacional de sub-21, Rui Jorge, faz este sábado a antevisão ao jogo com a Inglaterra, dos quartos de final do Europeu da categoria, juntamente com um jogador, às 14h30, antes do treino.

Mais tarde, a anfitriã Geórgia defronta Israel num encontro que vai definir o adversário de Portugal, caso a equipa das Quinas ultrapasse os ingleses. Já às 20h00, a Espanha de Victor Gómez e Abel Ruiz mede forças com a Suíça.

A seleção portuguesa feminina, que continua a preparar o Campeonato do Mundo, tem um encontro particular com Inglaterra marcado para as 15h15.

Decorre ainda a primeira etapa da Volta a França, com portugueses em ação, e a corrida sprint do Grande Prémio da Áustria, 10.ª prova do Mundial de Fórmula 1.

A AGENDA DESTE SÁBADO

Campeonato da Europa de sub-21

Quartos de final

Jogo 1: Geórgia – Israel, 17:00 (Tbilisi)

Jogo 2: Espanha – Suíça, 20:00 (Bucareste)

Seleção portuguesa de sub-19

Treino, estádio do Sirens, às 18:00 locais (17:00, horas de Lisboa)

Seleção portuguesa feminina

Inglaterra - Portugal, 15:15

Eleições para os órgãos sociais do Rio Ave, mandato 2023/2026, no estádio do clube, entre as 10:00 e as 20:00.

Alexandrina Cruz é candidata única à presidência do clube

Regresso ao trabalho do Desportivo de Chaves

Treino e conferência de imprensa do treinador, José Gomes, e do presidente da SAD, Francisco José Carvalho, no Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira, em Chaves, às 10:30

Andebol

Campeonato do Mundo de sub-21

Jogo de qualificação 5.º e 8.º lugar

Dinamarca – Ilhas Faroé, 09:00

Portugal - Croácia, 11:30 (Canal 11)

Automobilismo

Grande Prémio da Áustria, 10.ª prova do Mundial de Fórmula 1

Sprint Shootout, às 11:00 (SportTV4)

Corrida sprint, às 15:30 (SportTV4)

Ciclismo

Volta a França

1.ª etapa

Bilbau (Esp) - Bilbau (Esp), 182 km