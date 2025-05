A Liga até pode já ter acabado, mas ainda há muitas decisões pela frente!

Desde logo, AVS e Vizela discutem na Vila das Aves, este sábado, a primeira mão do play-off de acesso ao primeiro escalão, a partir das 19h45. Já Belenenses e Paços de Ferreira começam a disputar a presença na II Liga (19h00).

Ainda antes disso, pela hora de almoço, Benfica e Sporting projetam a final da Taça de Portugal. Rui Borges e um jogador dos leões vão falar em conferência de imprensa às 12h30, enquanto Bruno Lage e um atleta dos encarnados anteveem a partida uma hora depois.

Outro dos pontos fortes do dia é a final da Champions feminina, que vai opor o Arsenal ao Barcelona, em Alvalade, a partir das 17h00, com acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.

Lá por fora, destaque para a final da Taça de França entre PSG e Reims e para o Milan-Monza.

Nas modalidades, há um FC Porto-Benfica em andebol, modalidade na qual o Sporting se poderá sagrar campeão.

Destaque ainda para a corrida sprint no Grande Prémio do Mónaco de Fórmula 1 às 10h45. No Grande Prémio da Grã-Bretanha de Moto GP, a corrida sprint está marcada para as 16h00.

TUDO O QUE PODE VER ESTE SÁBADO

Play-off de acesso à I Liga, 1.ª mão:

AVS - Vizela, 19:45 (SportTV1)

Play-off de acesso à II Liga, 1.ª mão:

Belenenses - Paços de Ferreira, 19:00 (Canal 11)

Taça Revelação, meias-finais, 2.ª mão:

Benfica - Famalicão, 11:00

Gil Vicente - Torreense, 15:00

Campeonato de Portugal, 2.ª fase, subida, 5.ª jornada

Série B: Amora-Lusitano e O Elvas-Fátima (17:00)

Liga espanhola, 38.ª e última jornada

Real Madrid - Real Sociedad, 15:15 (DAZN2)

Leganés - Valladolid, 17:30 (DAZN2)

Espanyol - Las Palmas, 17:30 (DAZN3)

Alavés - Osasuna, 20:00 (DAZN2)

Getafe - Celta de Vigo, 20:00 (DAZN3)

Rayo Vallecano - Maiorca, 20:00 (DAZN1)

Liga italiana, 38.ª e última jornada

Bolonha - Génova, 17:00 (SportTV2)

AC Milan - Monza, 19:45 (SportTV3)

Taça da Alemanha, final

Arminia Bielefeld - Estugarda, 20:00 locais (19:00 em Lisboa, DAZN4).

Taça de França, final

Paris Saint-Germain - Reims, 21:00 locais (20:00 em Lisboa, SportTV2)

Liga dos Campeões Feminina, final, no Estádio José Alvalade

Arsenal, Ing - FC Barcelona, Esp, 17:00 (DAZN1)

Futebol de praia

Liga Europeia

Portugal - França, 17:30 locais (16:30 em Lisboa, SportTV3)

Andebol

Nacional, fase final, 5.ª jornada:

Grupo A:

FC Porto - Benfica, 15:00

Marítimo - Sporting, 18:30

Grupo B:

ABC Braga/UMinho - Belenenses, 17:00

Águas Santas - Vitória de Guimarães, 18:30

Grupo C:

Sporting da Horta - Nazaré, 18:00

Avanca - Póvoa, 18:00.

Basquetebol

Liga, play-off, meias-finais, 2.º jogo:

Benfica - Ovarense, 15:00.

NBA, play-off, finais de conferência, 3.º jogo

Minnesota Timberwolves - Oklahoma City Thunder, 01:30 (dia 25 em Lisboa, SportTV2).

Ciclismo

Prossegue Volta a Itália

14.ª etapa:

Treviso - Nova Gorica/Gorizia, 195 km.

Hóquei em patins

Campeonato Nacional, play-off, quartos de final, 3.º jogo

Sporting - Sanjoanense, 16:00.

Automobilismo

Grande Prémio do Mónaco, 8.ª prova do Mundial de Fórmula 1

Treinos livres, às 11:30 (DAZN)

Qualificação, às 15:00 (DAZN).

Grande Prémio do Mónaco, 4.ª prova do Mundial de Fórmula 3

Corrida sprint, às 10:45 (DAZN 5).

Motociclismo

MotoGP, prossegue Grande Prémio da Grã-Bretanha

Moto3, treinos livres, às 09:40 (SportTV4)

Moto2, treinos livres, às 10:25 (SportTV4)

MotoGP, treinos livres, às 11:10 (SportTV4)

MotoGP, qualificações, às 11:50 (SportTV4)

Moto3, qualificações, às 13:50 (SportTV4)

Moto2, qualificações, às 14:45 (SportTV4)

MotoGP, corrida sprint, às 16:00 (SportTV4).