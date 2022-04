Esta sexta-feira, em Nyon, os juniores do Benfica tentam a presença na final da UEFA Youth League, algo que os encarnados já conseguirem em três ocasiões, tendo saído derrotados em todas elas. Em busca de melhor sorte, as promessas das águias entram em campo a partir das 13h00, diante da Juventus. Mais tarde, defrontam-se Atlético de Madrid e Salzburgo, para definir os protagonistas do derradeiro duelo, que se joga a 25 de abril.

Arranca, também, a 31.ª jornada da Liga. O Vizela recebe o Arouca, às 20h15, num duelo de aflitos. Os minhotos, seguem no 14.º lugar, com 29 pontos, mais dois do que os arouquenses, que ocupam a 15.ª posição.

No que toca ao futebol feminino, o Barcelona recebe o Wolfsburgo, em jogo da primeira mão das meias-finais da Champions.

Nota de destaque ainda para o motociclismo. Começa o Grande Prémio de Portugal, 5.ª prova do Mundial de MotoGP, com a participação de Miguel Oliveira, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão. Os treinos livres estão agendados para a manhã e o início da tarde desta sexta-feira.

Ainda no desporto motorizado, na Fórmula 1, arranca o Grande Prémio de Itália/Emilia-Romagna, em Ímola.

A agenda desta sexta-feira:

Youth League, meias-finais:

Juventus - Benfica, 13:00 (Canal 11)

Atlético de Madrid - Salzburgo, 17:00 (Canal 11)

I Liga, 31.ª jornada:

Vizela - Arouca, 20:15 (SportTV1)

Liga dos Campeões feminina, meias-finais, 1.ª mão:

FC Barcelona, Esp - Wolfsburgo, Ale, 17:45

Liga alemã, 31.ª jornada:

Wolfsburgo - Mainz, 19:30 (Eleven 2)

Liga 3, 2.ª fase, apuramento de campeão, 5.ª jornada, até 25.

Liga dos Campeões Africana, quartos de final, 2.ª mão:

Espérance, Tun - ES Sétif, Arg, 22:00

Raja, Mar - Al Ahly, Egi, 23:00

Motociclismo

MotoGP: Grande Prémio de Portugal, 5.ª prova do Mundial, com a participação de Miguel Oliveira (MotoGP), no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, até 24:

Moto3, treinos livres, às 09:00 (SportTV4) e 13:15 (SportTV4)

MotoGP, treinos livres, às 09:55 (SportTV4) e 14:10 (SportTV4)

Moto2, treinos livres, às 10:55 (SportTV4) e 15:10 (SportTV4)

Automobilismo

Grande Prémio de Itália/Emilia-Romagna, 4.ª prova do Mundial de Fórmula 1, em Ímola, até 24 (horas de Lisboa):

Treinos livres, às 12:30 (SportTV5)

Qualificação, às 16:00 (SportTV5)

Basquetebol

NBA, play-offs, 3.º jogo (horas de Lisboa):

Atlanta Hawks - Miami Heat, 00:00 (dia 23 em Lisboa, SportTV1)

Chicago Bulls - Milwaukee Bucks, 01:30 (dia 23 em Lisboa)

New Orleans Pelicans - Phoenix Suns, 02:30 (dia 23 em Lisboa)