Esta quarta-feira, véspera da estreia da seleção portuguesa no Mundial 2022, Fernando Santos orienta mais uma sessão de trabalho durante a tarde. Existe a curiosidade para perceber se Nuno Mendes vai continuar de fora do relvado, mas essa dúvida poderá ser dissipada logo na conferência de imprensa do selecionador luso, que estará acompanhado de um jogador para projetar o jogo com o Gana.

Mas há vários jogos para acompanhar esta quarta-feira AO VIVO no Maisfutebol. A dose de seleções começa bem cedo, logo às 10h00, com o Marrocos-Croácia, seguido do entusiasmante Alemanha-Japão. À tarde, a Espanha defronta a Costa Rica e a ronda de jogos termina com o Bélgica-Canadá.

No que toca às modalidades, FC Porto e Sporting entram em campo na Taça Europa de basquetebol. Já no futsal, os leões e o Benfica disputam a primeira jornada da ronda de elite da Liga dos Campeões no Cazaquistão.

A AGENDA DESTA QUARTA-FEIRA

Prossegue estágio da seleção portuguesa, de preparação para o Mundial 2022

Conferência de imprensa do selecionador português, Fernando Santos, e um jogador, de antevisão do jogo com o Gana, no FIFA Media Centre, às 14:45 locais (11:45 em Lisboa)

Treino, no Centro de Treinos Al Shahania SC, às 18:00 locais (15:00 em Lisboa, primeiros 15 minutos abertos à comunicação social)

Fase de grupos

1.ª jornada:

Grupo E:

Alemanha – Japão, 13:00 (Estádio Internacional Khalifa, RTP1 e SportTV1)

Espanha - Costa Rica, 16:00 (Estádio AL Thumama, SIC e SportTV1)

Grupo F:

Marrocos – Croácia, 10:00 (Estádio Al Bayt, SportTV1)

Bélgica – Canadá, 19:00 (Estádio Almad Bin Ali, SportTV1)

Futsal

Termina estágio da seleção portuguesa de sub-17:

Jogo particular, no Pavilhão Portugal, Cultura e Recreio:

Portugal - EUA, 16:30

Liga dos Campeões, ronda de elite, primeira jornada

Grupo A (em Eboli):

Sporting, Por - Loznica-Grad 2018, Ser, 16:00

Uragan lvano-Frankivsk, Ucra - Città di Eboli, Ita, 19:30

Grupo C (em Almati):

Benfica, Por - Chrudim, Che, 12:30

Luxol St. Andrews, Mlt - Kairat, Caz, 15:00

Andebol

Liga dos Campeões, fase de grupos, 7.ª jornada

Grupo A:

Paris Saint-Germain, Fra - GOG, Din, 20:45 locais (19:45 em Lisboa)

Basquetebol

Liga dos Campeões, fase de grupos, com a participação das equipas do Benfica, Manresa (Esp), VEF Riga (Let) e Limoges (Fra), 4.ª jornada:

Grupo F:

Limoges, Fra - VEF Riga, Let, 20:30 locais (19:30 em Lisboa)

Euroliga, 9.ª jornada

Taça Europa, fase de grupos, 5.ª jornada:

Grupo C:

Parnu Sadam, Est - Heroes Den Bosch, Hol, 19:00 locais (17:00 em Lisboa)

Friburgo Olympic, Sui - FC Porto, Por, 19:30 locais (18:30 em Lisboa)

Grupo G:

Karhu Basket, Fin - Anwil Wloclawek, Pol, 18:30 locais (16:30 em Lisboa)

Sporting, Por - Egis Kormend, Hun, 19:30

Liga dos Campeões feminina, fase de grupos, 3.ª jornada

Grupo A:

Paris Saint-Germain, Fra - Vllaznia, Alb, 17:45

Chelsea, Ing - Real Madrid, Esp, 20:00

Grupo B:

Slavia Praga, Che - St. Pölten, Aut, 17:45

Roma, Ita - Wolfsburgo, Ale, 20:00