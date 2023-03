A jornada ainda não terminou, mas já é tempo de olhar em frente: neste caso para a Liga dos Campeões. Esta segunda-feira, no Seixal, Roger Schmidt e um jogador lançam o jogo da segunda mão dos oitavos de final, frente ao Club Brugge.

Ora o Club Brugge, precisamente, também fala em Lisboa, na circunstância no Estádio da Luz, pouco antes de fazer o treino de ambientação ao relvado onde no dia seguinte, terça-feira, vai tentar operar um milagre para continuar em frente na prova.

De resto, há jogos na Liga Portuguesa, na Liga Inglesa, na Liga Espanhola e na Liga Italiana, no fecho de mais uma ronda dos campeonatos domésticos.

O QUE VER ESTA SEGUNDA-FEIRA

Liga:

Casa Pia - Paços de Ferreira, 20:15 (SportTV1)

Champions:

Treino da equipa do Benfica, no Seixal, às 11:00 (primeiros 15 minutos abertos à imprensa), seguido de conferência de imprensa de Roger Schmidt e um jogador, de antevisão do jogo com o Club Brugge para a Liga dos Campeões, às 13:00.

Conferência de imprensa do treinador do Club Brugge, Scott Parker, e de um jogador, de antevisão do jogo com o Benfica para a Liga dos Campeões, no Estádio da Luz, às 17:45, seguida de treino da equipa, às 18:30 (primeiros 15 minutos abertos).

Inglaterra:

Brentford - Fulham, 20:00 (Eleven 1)

Espanha:

Osasuna - Celta de Vigo, 20:00 (Eleven 2)

Itália:

Sassuolo - Cremonese, 17:30 (SportTV2)

Torino - Bolonha, 19:45 (SportTV2).

Andebol:

Estágio da seleção portuguesa sénior masculina, de preparação para o Euro 2024, em Matosinhos, até 08.

Atletismo:

Chegada a Lisboa da seleção portuguesa que participou no Campeonato da Europa de pista coberta, por volta das 15.45 horas

Ciclismo:

Tirreno-Adriático, com a participação de João Almeida (UAE Emirates) e Nelson Oliveira (Movistar), em Itália, até 12

Prossegue Paris - Nice, em França, com a participação de Rui Oliveira (UAE Emirates), até 12.