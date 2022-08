Com o início da I Liga portuguesa à porta e algumas das conferências de imprensa de antevisão à primeira jornada marcadas para esta quinta-feira, como as de Roger Schmidt (Benfica), Armando Evangelista (Arouca) e Vasco Seabra (Marítimo), o dia fica marcado por muita Liga Europa e Liga Conferência, com o Vitória de Guimarães em campo, na Croácia.

A equipa comandada por Moreno joga, a partir das 20 horas, ante o Hajduk Split, a primeira mão da terceira pré-eliminatória da prova, num dia que tem muito mais futebol para ver na caminhada para a fase de grupos.

LIGA EUROPA (3.ª PRÉ-ELIMINATÓRIA, 1.ª MÃO):

AEK Larnaca-Partizan (17h00)

Fenerbahçe-Slovacko (18h00)

Malmo-Dudelange (18h00)

Maribor-HJK (19h15)

Linfield-Zurique (19h45)

Olympiakos-Slovan Bratislava (20h00)

Shamrock Rovers-Shkupi (20h00)

LIGA CONFERÊNCIA (3.ª PRÉ-ELIMINATÓRIA, 1.ª MÃO):

KuPS-Young Boys (17h00)

RFS-Hibernians (17h00)

Trnava-Rakow (17h30)

Paide-Anderlecht (17h45)

AIK Estocolmo-Shkendija (18h00)

Apoel-Kyzylzhar (18h00)

CSKA Sófia-St. Patricks (18h00)

Lillestrom-Antuérpia (18h00)

Maccabi Tel Aviv-Aris Salónica (18h00)

Molde-Kisvarda (18h00)

Neftci-Rapid Viena (18h00)

Slavia Praga-Panathinaikos (18h00)

Soligorsk-Cluj (18h00)

Viking-Sligo Rovers (18h00)

Hamrun-Levski Sófia (18h30)

Zorya-Univ. Craiova (18h30)

Cukaricki-Twente (19h00)

Ballkani-Klaksvik (19h00)

Lugano-Hapoel Beer Sheva (19h00)

Sepsi-Djurgarden (19h00)

Vaduz-Konyaspor (19h00)

Brondby-Basileia (19h30)

Breidablik-Basaksehir (19h45)

Vikingur-Lech Poznan (19h45)

MOL Fehervar-Petroclub (19h55)

Dundee United-AZ Alkmaar (20h00)

Hajduk Split-V. GUIMARÃES (20h00)

Zrinjski-Tobol (20h00)

No ciclismo, arranca a Volta a Portugal em bicicleta, com o prólogo de 5,4 quilómetros em Lisboa. Lá fora, prossegue a Volta a Burgos com a participação dos portugueses Rui Costa, João Almeida e Ruben Guerreiro, enquanto Rui Oliveira e Iúri Leitão estão em ação na Volta à Polónia.

Ainda sobre rodas, no Canadá, há portugueses em ação pelas 18h30 no contrarrelógio da Taça do Mundo de paraciclismo: Luís Costa em H5 e Flávio Pacheco em H4.

No andebol, Portugal joga para o Europeu masculino sub-18 em Montenegro, ante a seleção da casa, pelas 17 horas, para o grupo B.