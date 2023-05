Esta quarta-feira é dia de final da Liga Europa. Sevilha e Roma encontram-se em Budapeste, na Hungria, para a decisão da edição 2022/23 do título.

A equipa treinada pelo português José Mourinho e que conta com o guarda-redes Rui Patrício procura o seu segundo título europeu seguido, depois da Liga Conferência em 2021/22, perante um adversário com muita tradição recente na Liga Europa. O apito inicial está marcado para as 20 horas, num jogo com contornos importantíssimos, também, para a fase de grupos da Liga dos Campeões de 2023/24.

O dia fica também marcado por quatro jogos dos oitavos de final do Mundial sub-20:

Brasil-Tunísia (18h30)

Colômbia-Eslováquia (18h30)

Argentina-Nigéria (22h00)

Inglaterra-Itália (22h00)

Na Arábia Saudita, e já com o Al-Ittihad de Nuno Espírito Santo campeão e o Al Nassr de Cristiano Ronaldo confirmado no segundo lugar, o dia é, sobretudo, importante para o Al Khaleej de Pedro Emanuel, Pedro Amaral e Fábio Martins, bem como para o Al Adalh de Pedro Eugénio. Às 19 horas, eis os jogos decisivos: Al Khaleej-Abha e Al Adalh-Al Ettifaq. O Al-Ittihad de NES consagra-se com a receção ao Al-Tai e o Al Nassr acaba com a receção ao Al Fateh.

No Brasil, há portugueses em ação na segunda mão dos oitavos de final da Taça do Brasil. O Bahia, de Renato Paiva, recebe o Santos, depois do empate 0-0 na primeira mão. O Palmeiras, de Abel, vai a casa do Fortaleza defender uma vantagem de 3-0. Os dois encontros têm início às 23 horas. Um pouco mais tarde, já na madrugada de quinta-feira, o Cruzeiro de Pepa recebe o Grémio às 00h00 (houve 1-1 no primeiro jogo) e o Botafogo de Luís Castro recebe o Athletico Paranaense à 01h30, à procura de reverter a derrota por 3-2.

Por cá, o dia fica também marcado pelo anúncio do selecionador dos sub-21, Rui Jorge, dos convocados para o Europeu (12h30).

Nas modalidades, no ténis, prossegue o torneio de Roland Garros, com a participação de Nuno Borges e Francisco Cabral (pares).

No voleibol, Portugal entra em ação na European Silver League. A seleção sénior feminina joga no Municipal de Santo Tirso a partir das 15 horas frente a Montenegro, para a segunda jornada da Pool B. Às 19 horas, há um Ilhas Faroé-Geórgia. A seleção sénior masculina, na Pool A, defronta a Turquia, também em Santo Tirso, pelas 20 horas. Há ainda um Dinamarca-Roménia (18h00).