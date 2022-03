Este sábado é um dia repleto de desporto. Do futebol a nível nacional até ao internacional, muitos jogos para ver, com três duelos na I Liga, entre eles a visita do vice-líder Sporting a Guimarães. Há ainda II Liga, Liga Revelação e regressos da Liga 3 e do Campeonato de Portugal, para a segunda fase.

PORTUGAL – I LIGA (27.ª Jornada):

Tondela-Arouca (15h30)

Santa Clara-Belenenses (18h00)

V. Guimarães-Sporting (20h30)

PORTUGAL – II LIGA (27.ª Jornada):

Sp. Covilhã-Mafra (11h00)

Penafiel-Farense (14h00)

PORTUGAL – LIGA 3 (2.ª Fase, Manutenção/Descida, 1.ª Jornada):

Canelas 2010-Anadia (15h00)

Lusitânia de Lourosa-AD Fafe (15h00)

Oriental Dragon-Sporting B (15h00)

Caldas-Cova da Piedade (16h30)

PORTUGAL – CAMPEONATO DE PORTUGAL (2.ª Fase, Manutenção/Descida, 1.ª Jornada):

Rabo de Peixe-Praiense (16h30, 15h30 locais)

PORTUGAL – LIGA REVELAÇÃO (Ap. Taça Revelação, 13.ª Jornada):

Vizela-Marítimo (11h00)

Académica-Belenenses (15h00)

PORTUGAL – LIGA FEMININA (Ap. Campeão, 8.ª Jornada):

Sporting-Marítimo (11h00)

Famalicão-Torreense (13h00)

ALEMANHA (27.ª Jornada):

Greuther Fürth-Friburgo (14h30)

Hertha Berlim-Hoffenheim (14h30)

Mainz-Arminia Bielefeld (14h30)

Estugarda-Augsburgo (14h30)

Bayern Munique-Union Berlim (17h30)

ESPANHA (29.ª Jornada):

Alavés-Granada (13h00)

Elche-Valência (15h15)

Osasuna-Levante (17h30)

Rayo Vallecano-Atlético Madrid (20h00)

FRANÇA (29.ª Jornada):

Lens-Clermont (16h00)

Nantes-Lille (20h00)

INGLATERRA (30.ª Jornada):

Aston Villa-Arsenal (12h30)

INGLATERRA – TAÇA (Quartos de final):

Middlesbrough-Chelsea (17h15)

ITÁLIA (30.ª Jornada):

Nápoles-Udinese (14h00)

Inter de Milão-Fiorentina (17h00)

Cagliari-Milan (19h45)

Modalidades com muito para ver

A Fórmula 1 está de volta este fim-de-semana para a primeira corrida do Mundial de 2022, com o Grande Prémio do Bahrain. Este sábado, há a terceira sessão de treinos livres (12h00) e a qualificação (15h00). Sobre rodas, na Moto GP, decorreram já na madrugada deste sábado os últimos treinos livres e a qualificação (07h05) do Grande Prémio da Indonésia, com o português Miguel Oliveira em ação.

Por cá, muito para ver nas modalidades. No futsal, há paragem no campeonato, mas a bola roda nas quadras com sete dos oito jogos dos oitavos de final, a saber:

Fundão-Quinta dos Lombos (15h00)

Marítimo-Cabeçudense/FC Famalicão (15h30)

Candoso-Macedense (16h00)

Leões de Porto Salvo-Farense (16h00)

Eléctrico-Belenenses (16h00)

Viseu 2001-Benfica (17h00)

Sp. Braga/AAUM-Sporting (19h00)

No andebol, e numa altura em que Portugal está a disputar o play-off de acesso ao Mundial 2023, há apenas um jogo no principal campeonato, de acerto de calendário, da 16.ª jornada: Vitória de Setúbal-Boa Hora (18h00).

No basquetebol, o campeonato prossegue este sábado com quatro encontros, de jornadas distintas: o CAB Madeira-UD Oliveirense da 20.ª jornada (15h00), o FC Porto-Illiabum da 18.ª jornada (18h30), o Benfica-Imortal da 13.ª jornada (19h00) e o Sporting-Lusitânia da 18.ª jornada (21h00).

No hóquei em patins, arranca a 21.ª jornada do campeonato, com cinco dos sete jogos a serem disputados este sábado. Confira:

Sporting-SC Marinhense (15h00)

FC Porto-Juventude de Viana (15h00)

UD Oliveirense-HC Braga (18h00)

AD Sanjoanense-Paço de Arcos (18h00)

HC Turquel-Parede FC (21h00)

No voleibol, é fim-de-semana de taças, em Viana do Castelo. Este sábado, jogam-se as meias-finais da Taça de Portugal masculina, com o dérbi Sporting-Benfica às 18 horas, já depois do Fonte do Bastardo-V. Guimarães (15h00). Joga-se também a Taça de Portugal feminina, com a final agendada para as 21 horas.

Há ainda atletismo, com os Mundiais em pista coberta a terem participação portuguesa também este sábado. Estes são os horários da entrada dos nomes lusos em ação:

- 60 metros masculinos (eliminatórias) - Carlos Nascimento, 10h45 locais (09h45 em Lisboa).

- 1.500 metros masculinos (eliminatórias) - Isaac Nader, 12h15 locais (11h15 em Lisboa).

- 60 metros masculinos (meia-final) - Carlos Nascimento (caso se qualifique), 18h40 locais (17h40 em Lisboa).

- Peso masculino (final) - Francisco Belo, 19h40 locais (18h40 em Lisboa).

- 400 metros femininos (final) - Cátia Azevedo (caso se qualifique), 19h50 locais (18h50 em Lisboa).

- 60 metros masculinos (final) - Carlos Nascimento (caso se qualifique), 21h20 locais (20h20 em Lisboa).