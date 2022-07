Os sorteios das competições profissionais da Liga para a época 2022/23 realizam-se esta terça-feira, a partir das 19 horas, no Centro de Congressos Alfândega do Porto, numa cerimónia em que, além dos calendários que ficam definidos, vão ser entregues alguns prémios oficiais aos melhores da época anterior.

Ainda no futebol, arranca a primeira mão da primeira pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões e também da Liga Conferência 2022/23, com alguns portugueses em ação. Confira a lista de jogos:

LIGA DOS CAMPEÕES (1.ª PRÉ-ELIMINATÓRIA, 1.ª MÃO)

Pyunik-Cluj (17h00)

Malmo-Vikingur Reykjavik (18h00)

Ludogorets-Sutjeska (18h45)

Ballkani-Zalgiris (19h00)

Lech Poznan-Qarabag (19h00)

TNS-Linfield (19h00)

Shamrock Rovers-Hibernians (19h30)

Shkupi-Lincoln (19h45)

LIGA CONFERÊNCIA (1.ª PRÉ-ELIMINATÓRIA, 1.ª MÃO)

Gzira-Atletic Escaldes (18h00)

St. Josephs-Larne (18h00)

Há ainda dois jogos na Taça COSAFA, torneio anual para as seleções da África Austral, com um Seicheles-Botswana às 13 horas e um Angola-Comores às 16 horas.

No ciclismo, e depois de a caravana ter feito passagem da Dinamarca para França na segunda-feira, decorre a quarta etapa do Tour, entre Dunquerque e Calais, na distância de 171,5 quilómetros. Participam os portugueses Nelson Oliveira (Movistar) e Ruben Guerreiro (EF Education-EasyPost).

Prosseguem ainda os Jogos do Mediterrâneo, em Oran, Argélia. Este é o programa do dia dos portugueses:

10:00 - Luís Macedo, Esgrima, florete, qualificação (até meias-finais às 16:45)

10:00 - Diogo Ribeiro, Miguel Nascimento, Natação, 100 m mariposa, eliminatórias

10:10 - Tamila Holub, Francisca Martins, Natação, 400 m livres, eliminatórias

10:40 - Gabriel Lopes, Natação, 200 m livres, eliminatórias

11:01 - Raquel Pereira, Natação, 200 m bruços, eliminatórias

11:11 - Gabriel Lopes, Francisco Quintas, Natação, 100 m bruços, eliminatórias

11:21 - Rafaela Azevedo, Camila Rebelo, Natação, 100 m costas, eliminatórias

11:30 - Carolina Oliveira, Esgrima, florete, qualificação (até meias-finais às 17:15)

11:31 - Francisco Santos, João Costa, Natação, 200 m costas, eliminatórias

11:43 - Estafeta (F), Natação, 4x100 m livres, eliminatórias

17:30 - Luís Macedo, Esgrima, florete, final (caso se qualifique)

18:00 - Carolina Oliveira, Esgrima, florete, final (caso se qualifique)

18:03 - Diogo Ribeiro, Miguel Nascimento, Natação, 100 m mariposa, final (caso se qualifiquem)

18:04 - Tamila Holub, Francisca Martins, Natação, 400 m livres, final (caso se qualifiquem)

18:20 - Gabriel Lopes, Natação, 200 m livres, final (caso se qualifique)

18:35 - Raquel Pereira, Natação, 200 m bruços, final (caso se qualifique)

18:50 - Gabriel Lopes, Francisco Quintas, Natação, 100 m bruços, final (caso se qualifiquem)

19:04 - Rafaela Azevedo, Camila Rebelo, Natação, 100 m costas, final (caso se qualifiquem)

19:18 - Francisco Santos, João Costa, Natação, 200 m costas, final (caso se qualifiquem)

19:34 - Estafeta (F), Natação, 4x100 m livres, final (caso se qualifique).

Há ainda muito ténis para ver, nomeadamente com a abertura dos quartos de final do quadro principal de singulares masculinos em Wimbledon: Novak Djokovic-Jannik Sinner (13h30) e David Goffin-Cameron Norrie (14h30). No quadro feminino, também arrancam os quartos de final, com os jogos Tatjana Maria-Jule Niemeier (13h00) e Marie Bouzkova-Ons Jabeur (15h30).

Mas há ainda portugueses em ação nos courts noutros pontos. Por cá, prossegue o Challenger do Porto, com a participação de Frederico Silva, Nuno Borges, João Domingues e Pedro Sousa. Na Colômbia, prossegue o Challenger de Bogotá, com Gonçalo Oliveira e, na Alemanha, o Challenger de Braunschweig, com Gastão Elias.

Na canoagem, em Ivrea, Itália, decorre o Campeonato do Mundo de Slalom de Juniores e Europeus de Sub-23, em Ivrea, na Itália, com a participação de portugueses, até domingo.