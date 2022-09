A jornada cinco da I Liga portuguesa de Futebol encerra esta segunda-feira, com jogos no Estádio do Bessa e em Chaves, num dia que também tem II Liga e ligas espanhola e italiana em agenda.

PORTUGAL – I LIGA (5.ª Jornada):

Boavista-Paços de Ferreira (19h00)

Desp. Chaves-Rio Ave (21h15)

PORTUGAL – II LIGA (5.ª Jornada).

Tondela-Estrela da Amadora (18h00)

ESPANHA (4.ª Jornada):

Valladolid-Almería (20h00)

ITÁLIA (5.ª Jornada):

Monza-Atalanta (17h30)

Salernitana-Empoli (17h30)

Torino-Lecce (19h45)

No futebol, o dia fica ainda marcado pelas antevisões de treinadores e jogadores à primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões da UEFA. O Benfica faz a antevisão ao jogo com o Maccabi Haifa, pelas 13 horas, em conferência de imprensa, com o treinador Roger Schmidt e um atleta, no Seixal.

No ténis, João Sousa entra em ação nos oitavos de final do torneio de pares masculinos do Open dos Estados Unidos, ao lado do brasileiro Marcelo Demoliner, defrontando os italianos Lorenzo Sonego e Andrea Vavassori. O US Open prossegue também com o quadro principal masculino e feminino, num dia que tem, entre outros jogos, os duelos Tiafoe-Nadal, Norrie-Rublev, Ivashka-Sinner, Swiatek-Niemeier, Kvitova-Pegula ou Azaerenka-Pliskova.

No futsal, Portugal entra em ação no Europeu sub-19 para o seu segundo jogo, no grupo B. Defronta a França a partir das 17h30, num dia que tem ainda o outro jogo do grupo às 12h30, o Itália-Polónia. Há ainda dois jogos do grupo A, o Roménia-Ucrânia (15h00) e o Croácia-Espanha (20h00). O torneio disputa-se até dia 10, em Jaén, Espanha.

Esta segunda-feira tem ainda em agenda, na Cidade do Futebol, em Oeiras, o Football Talks, fórum de reflexão sobre a modalidade, organizado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), sobre “Como será o futebol em 2030?”. A sessão de abertura conta com a participação do secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, do presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, e do presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, às 10 horas.