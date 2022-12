A 14.ª jornada da Liga 2022/23 prossegue nesta quinta-feira, dia em que o treinador do Benfica, Roger Schmidt, faz também a antevisão do duelo com o Sp. Braga. Mais do que isso, será a primeira vez que o treinador alemão falará, depois das últimas notícias que dão conta de megas ofertas por Enzo Fernandez.

A conferência está marcada para as 11h00.

De resto, o programa do dia engloba muito futebol.

Liga, 14.ª jornada

Gil Vicente – Santa Clara, 17:00 (SportTV1)

Estoril Praia – Boavista, 19:00 (SportTV2)

Sporting – Paços de Ferreira, 21:15 (SportTV1)

Liga espanhola, 15.ª jornada

Girona - Rayo Vallecano, 16:00 (Eleven 2)

Betis - Athletic Bilbau, 18:15 (Eleven 2)

Atlético de Madrid - Elche, 20:30 (Eleven 2).

Liga francesa, 16.ª jornada

Lorient - Montpellier, 16:00 (Eleven 1)

Reims - Rennes, 18:00 (Eleven 1)

Marselha - Toulouse, 20:00 (Eleven 1)

Nice - Lens, 20:00 (Eleven 3).