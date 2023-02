Este domingo é dia de Sporting-FC Porto, o jogo grande da 20.ª jornada da I Liga portuguesa, num dia que tem muito mais futebol nacional e internacional.

PORTUGAL – I LIGA (20.ª Jornada):

Famalicão-Gil Vicente (15h30)

Sporting-FC Porto (18h00)

Marítimo-Sp. Braga (20h30)

PORTUGAL – II LIGA (20.ª Jornada):

UD Oliveirense-FC Porto B (11h00)

Académico Viseu-Farense (14h00)

PORTUGAL – LIGA 3 (18.ª Jornada):

Lank Vilaverdense-Montalegre (11h00)

Sp. Braga B-Anadia (15h00)

Real-Caldas (17h00)

Alverca-V. Setúbal (19h00)

ALEMANHA (20.ª Jornada):

Hertha Berlim-Borussia Monchengladbach (14h30)

Colónia-Eintracht Frankfurt (16h30)

ESPANHA (21.ª Jornada):

Getafe-Rayo Vallecano (13h00)

Celta de Vigo-Atlético Madrid (15h15)

Valladolid-Osasuna (17h30)

Villarreal-Barcelona (20h00)

FRANÇA (23.ª Jornada):

Toulouse-Rennes (12h00)

Angers-Auxerre (14h00)

Lille-Estrasburgo (14h00)

Montpellier-Brest (14h00)

Reims-Troyes (14h00)

Nantes-Lorient (16h05)

Lyon-Lens (19h45)

INGLATERRA (23.ª Jornada):

Leeds-Manchester United (14h00)

Manchester City-Aston Villa (16h30)

ITÁLIA (22.ª Jornada):

Udinese-Sassuolo (11h30)

Bolonha-Monza (14h00)

Juventus-Fiorentina (17h00)

Nápoles-Cremonese (19h45)

Por cá, há ainda mais bola para ver e conferir: no Campeonato de Portugal, prossegue a 18.ª jornada e, no nacional de juniores, a primeira jornada fica concluída esta manhã com um FC Porto-Sp. Braga (11h00).

Lá fora, há ainda mais futebol internacional com dezenas de portugueses em ação. No Brasil, no Campeonato Paulista, o Palmeiras de Abel Ferreira visita o Água Santa (14h00).

O que há para ver nas modalidades

No atletismo, nota para o fim dos Campeonatos Nacionais de Clubes em pista coberta, no Pombal, a partir das 12 horas.

No automobilismo, termina o Rali da Suécia, a segunda prova do Mundial de ralis (WRC).

No basquetebol, Portugal defronta o Reino Unido, pelas 16 horas, em jogo da sexta jornada do grupo G, da terceira fase de qualificação para o Eurobasket feminino. Há, ainda, por cá, um Póvoa-Sporting, jogo dos quartos de final da Taça de Portugal (15h30).

No ciclismo, último dia dos Europeus de ciclismo de pista, com os portugueses Rui Oliveira e Iúri Leitão, a partir das 16h21, a participarem na prova de Madison. Por cá, há a Clássica da Figueira, prova de 190 quilómetros de classe 1 UCI, pontuável para o ranking mundial: tem início pelas 09h45.

No futsal, há um Sp. Braga/AAUM-Eléctrico (21h00), para a 15.ª jornada da Liga.

No hóquei em patins, três jogos da 17.ª jornada:

Óquei de Barcelos-Murches (16h00)

Valongo-Benfica (17h00)

Oliveirense-FC Porto (18h00)

No motociclismo, terminam os testes de MotoGP, no Circuito Internacional de Sepang, na Malásia.