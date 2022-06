O mercado de transferências promete animar o começo de mais uma semana.

Existem vários dossiers para serem fechados há alguns dias, sobretudo três que envolvem FC Porto e Benfica. Começando pelos dragões, o princípio de acordo com o Arsenal para a transferência de Fábio Vieira já foi anunciado e o jogador também já viajou para Londres, contudo, ainda não foi anunciado formalmente como reforço dos «gunners».

Dois brasileiros agitam o mercado do Benfica. David Neres chegou na manhã deste domingo a Lisboa, acompanhado por responsáveis dos encarnados e existe a expectativa para saber se já se poderá ver o extremo vestido com as cores das águias nesta segunda-feira.

Por outro lado, depois da derrota com o Atlético de Mineiro, o Flamengo precisa de dar uma boa notícia aos adeptos e Everton Cebolinha já chegou ao Rio de Janeiro no último fim de semana, pelo que a apresentação no clube brasileiro está iminente.

Já na Suíça, decorre o julgamento de Joseph Blatter e Michel Platini, antigos presidentes da FIFA e da UEFA, por suspeita de fraude.

Na Cidade do Futebol, a seleção feminina continua a preparar o Campeonato da Europa que arranca no início do mês de julho. As atletas portuguesas treinam às ordens de Francisco Neto pela manhã e ao final da tarde.