O futebol da época 2021/22 está a acabar? Sim, mas este sábado é (ainda) um dia de muita bola e muito desporto de Norte a Sul do país, mas também além fronteiras.

Por cá, início das decisões nos play-offs da I e II Liga, mas também uma importante penúltima jornada pelo título de campeão nacional de juniores, que tem Benfica e FC Porto empatados com 27 pontos e em busca de serem felizes.

Lá fora, destaques para a final da Liga dos Campeões feminina, mas também para outras finais de taças.

PORTUGAL – PLAYOFF I LIGA/II LIGA (1.ª Mão):

Desp. Chaves-Moreirense (20h00)

PORTUGAL – PLAYOFF II LIGA/LIGA 3 (1.ª Mão):

Alverca-Sp. Covilhã (17h00)

PORTUGAL – CAMPEONATO DE PORTUGAL (Subida, 9.ª Jornada):

Marítimo B-Paredes (17h00)

JUNIORES (Ap. Campeão, 13.ª Jornada):

Estoril-V. Guimarães (17h00)

Rio Ave-Sporting (17h00)

Alverca-Benfica (17h00)

Sp. Braga-FC Porto (17h00)

ESPANHA (38.ª Jornada):

Valência-Celta de Vigo (16h30)

FRANÇA (38.ª Jornada):

Angers-Montpellier (20h00)

Brest-Bordéus (20h00)

Clermont-Lyon (20h00)

Lens-Mónaco (20h00)

Lille-Rennes (20h00)

Lorient-Troyes (20h00)

Marselha-Estrasburgo (20h00)

Nantes-Saint Étienne (20h00)

PSG-Metz (20h00)

Reims-Nice (20h00)

ITÁLIA (38.ª Jornada):

Génova-Bolonha (16h15)

Atalanta-Empoli (19h45)

Fiorentina-Juventus (19h45)

Lazio-Verona (19h45)

ALEMANHA – FINAL DA TAÇA

Friburgo-Leipzig (19h00)

FINAL DA LIGA DOS CAMPEÕES FEMININA

Barcelona-Lyon (18h00)

Além desta lista, há mais futebol para acompanhar, nomeadamente com intervenientes portugueses. No Brasil, o Flamengo orientado por Paulo Sousa defronta o Goiás (20h30) e o Palmeiras de Abel Ferreira visita o Juventude (23h00), em jogos da sétima jornada do Brasileirão. Há, também, finais de taça na Escócia e na Grécia: Rangers-Hearts (15h00) e Panathinaikos-PAOK (18h00), respetivamente. Nota, ainda, para a 41.ª e penúltima jornada da II Liga espanhola. O líder Almería (79 pontos) dos portugueses Nélson Monte, Daniel Carriço, Samuel Costa e ainda de Dyego Sousa, além do Eibar de Frederico Venâncio (2.º com 77), podem, mediante uma conjugação de resultados, garantir já a subida direta neste sábado O Valladolid (3.º com 75 em zona de play-off, é a outra equipa à espreita). Os jogos decisivos são pelas 21 horas: Almería-Alcorcón, Eibar-Tenerife e Ibiza-Valladolid.

Modalidades: do dérbi pela Taça de futsal à final para João Sousa, do Rali de Portugal à Fórmula 1

É dia de final da Taça de Portugal de futsal em Sines, com o dérbi Sporting-Benfica, a partir das 20 horas, em Sines. Antes, atenções na quadra viradas para o feminino, porque há meias-finais da Taça: Águias de Santa Marta-Nun’Álvares (11h00) e Novasemente-Benfica (14h00).

Final há também no ténis, para o português João Sousa, que disputa o título do ATP de Genebra frente ao norueguês Casper Ruud, num duelo que está agendado para as 14 horas.

Este sábado, sobre rodas, o Rally de Portugal prossegue com mais sete classificativas, a saber:

- SS10 Vieira do Minho, 21,57 km, 07h38

- SS11 Cabeceiras de Basto 1, 22,03 km, 08h38

- SS12 Amarante 1 (partida de Mondim de Basto), 37,24 km, 09h54

- SS13 Vieira do Minho 1, 21,57 km, 14h38

- SS14 Cabeceiras de Basto 2, 22,03 km, 15h38

- SS15 Amarante 2, 37,24 km, 16h54

- SS16 Porto - Foz (SSS), 3,30 km, 19h03 (SportTV4).

Há também Fórmula 1, com o Grande Prémio de Espanha. Em agenda, neste sábado, está a terceira sessão de treinos livres às 12 horas e a qualificação pelas 15 horas.

ANDEBOL (28.ª Jornada):

FC Gaia-Póvoa (15h00)

Boa Hora-Sp. Horta (16h30)

Sporting-Madeira SAD (17h00)

FC Porto-Benfica (17h00)

Avanca-V. Setúbal (18h00)

ABC/UMinho-Xico Andebol (18h30)

ADA Maia/UMaia-Belenenses (19h00)

BASQUETEBOL (Play-off, Meias-finais, Jogo 1):

Benfica-Oliveirense (15h00)

HÓQUEI EM PATINS (Play-off, Quartos-de-final, Jogo 2):

Valongo-Benfica (17h30)

Sp. Tomar-FC Porto (19h00)

HC Braga-Sporting (21h00)

Óquei Barcelos-Oliveirense (21h30)

RÂGUEBI – Final Divisão de Honra

Belenenses-Direito (16h00)

No ciclismo, prossegue a Volta a Itália, com o início das grandes decisões de montanha à porta da última semana: 14.ª etapa, entre Santena e Turim, com os portugueses João Almeida, Rui Costa e Rui Oliveira.

No taekwondo, prosseguem os Europeus, com Júlio Ferreira (-80 quilos) e Renato Pereira (-68 quilos) em ação, em Manchester, Inglaterra.

Nota ainda para o Mundial de Superbike, cuja terceira prova decorre no Autódromo do Estoril, até segunda-feira.