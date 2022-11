O Mundial 2022 arranca este domingo no Qatar, com a cerimónia de abertura no Estádio Al Bayt, Al Khor e o jogo inicial da competição que opõe Qatar a Equador, agendado para as 16 horas.

CALENDÁRIO DO MUNDIAL: os jogos, as datas e os canais de TV

No futebol, há ainda vários jogos particulares de seleções. Confira tudo o que há em agenda:

África do Sul - Angola, 12:30.

Luxemburgo - Bulgária, 12:45

Noruega - Finlândia, 13:00

Macedónia do Norte - Azerbaijão, 13:00

Eslováquia - Chile, 13:00

Eslovénia - Montenegro, 14:00

Israel - Chipre, 16:30

Moldova - Roménia, 18:30

Malta - República da Irlanda, 19:00

Hungria - Grécia, 19:15

Áustria - Itália, 19:45

Santa Lúcia - San Marino, 20:00

Por cá, há também Taça da Liga, com quatro jogos. O Benfica, líder da I Liga, vai a Leiria jogar com o Estrela, da II Liga. Confira os jogos:

Grupo C:

Estrela da Amadora - Benfica, 19:00

Grupo D:

Paços de Ferreira - Casa Pia, 20:15

Grupo E:

Sporting da Covilhã - Gil Vicente, 18:00

Grupo H:

Torreense - Académico de Viseu, 11:00

Há ainda Liga 3, com um jogo em atraso, da 6.ª jornada, o Real-Fontinhas (11h00). Há também Campeonato de Portugal, com a 8.ª jornada.

No feminino, há terceira eliminatória na Taça de Portugal feminina, com os seguintes encontros:

Futebol Benfica (II) – Sporting de Braga (L), 11:00

Racing Power (II) - Torreense (L), 13:00

Vitória de Setúbal (III) - Damaiense (L), 14:00

Rio Tinto (III) - Sporting (L), 14:00

Pastéis da Bola (III) - Famalicão (L), 14:00

Sintrense (II) - Albergaria (L), 14:00

Barreirense (II) - Feirense (III), 14:00

Guia (II) - Condeixa (II), 14:00

Cadima (II) - Juveforce (III), 15:00

Padroense (III) - Ouriense (L), 15:00

Romariz (II) - Marítimo (L), 15:00

Moreirense FC (III) - Benfica (L), 15:00

Estoril Praia (II) - Valadares Gaia (L), 15:00

Boavista (III) - Amora (L), 15:00

E se há competições a começar, como o Mundial 2022, há outras a terminar. Este domingo, é dia da última corrida no Mundial de Fórmula 1, com o Grande Prémio de Abu Dhabi, a partir das 13 horas.

No futsal, há um Sp. Braga/AAUM-Futsal Azeméis, às 17 horas, para a 7.ª jornada.

No voleibol, realiza-se a 9.ª jornada, com os seguintes encontros:

Castêlo da Maia - Benfica, 15:30

Sporting das Caldas - Leixões, 16:00

VC Viana - Santo Tirso, 16:00

Académica de Espinho - Sporting de Espinho, 16:00

Vitória de Guimarães - Fonte do Bastardo, 18:00

Sporting - Ala Nun’Álvares de Gondomar, 18:00

São Mamede - Esmoriz, 19:00

No taekwondo, terminam os Campeonatos do Mundo, no México, com participação de portugueses.

No ténis, terminam as ATP Finals, em Turim, Itália e termina também, com a participação de Frederico Silva, o challenger de Kobe, no Japão.