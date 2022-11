Depois do Qatar-Equador no domingo, o Mundial 2022 tem três jogos no segundo dia de competição, com o fecho do grupo A e do grupo B.

Às 13 horas, para o grupo B, há um Inglaterra-Irão, seguido do Senegal-Países Baixos para o grupo A (16h00) e, para o grupo B, o Estados Unidos-País de Gales, pelas 19 horas.

O dia fica marcado também pelo regresso do FC Porto aos trabalhos, após cerca de uma semana de folga, no Olival, pelas 10h30.

Nas modalidades, nomeadamente no futsal, Fundão e Ferreira do Zêzere defrontam-se a partir das 19h30, em jogo da 7.ª jornada da Liga.

Na Vela, termina o Campeonato Europeu das classes olímpicas ILCA 6 e ILCA 7, com a participação de portugueses, em França.