O Mundial 2022 prossegue esta sexta-feira, com os quatro primeiros jogos da segunda jornada da fase de grupos, a partir das 10 horas.

O País de Gales-Irão, do grupo B, abre o dia (10h00), seguido dos dois jogos do grupo A, o Qatar-Senegal (13h00) e o Países Baixos-Equador (16h00). Às 19 horas, o encontro entre Inglaterra e Estados Unidos fecha o grupo B e o sexto dia de jogos no Mundial.

Por cá, mais um jogo de Taça da Liga, com o FC Porto, que ainda procura o primeiro título na prova, a receber o Mafra no Estádio do Dragão, a partir das 20h45. É o primeiro jogo das duas equipas no grupo A, que já teve um empate entre Vizela e Desportivo de Chaves (2-2).

Ainda por cá, arranca a 10.ª jornada da Liga 3, com o Anadia-Felgueiras 1932, da série A.

Nas modalidades, há dois jogos da 10.ª jornada da liga de basquetebol, o Sporting-CAB Madeira (15h00) e o V. Guimarães-Benfica (19h00).

No futsal, há um Candoso-Sp. Braga/AAUM, para a oitava jornada da Liga (21h00).

No teqball, prossegue o Campeonato do Mundo, em Nuremberga, Alemanha, com a participação de portugueses.