O Mundial 2022 prossegue este sábado com mais quatro jogos, relativos à segunda jornada, nos grupos C e D, com destaque natural para a entrada da atual campeã do mundo França em campo, bem como para a Argentina, que tem um jogo decisivo após a derrota ante a Arábia Saudita, que “chocou” o mundo do futebol.

GRUPO C (2.ª Jornada):

Polónia-Arábia Saudita (13h00)

Argentina-México (19h00)

GRUPO D (2.ª Jornada):

Tunísia-Austrália (10h00)

França-Dinamarca (16h00)

Por cá, há Taça da Liga com quatro jogos (dois deles a envolverem antigos campeões na prova, Benfica e Sp. Braga) e também Liga 3, com vários encontros relativos à 10.ª jornada da prova, mas também liga feminina.

TAÇA DA LIGA

Grupo G: UD Oliveirense-Feirense (11h00)

Grupo H: Famalicão-Académico Viseu (15h00)

Grupo D: Sp. Braga-Trofense (18h45)

Grupo C: Benfica-Penafiel (20h45)

LIGA 3 (10.ª Jornada):

Série A: Fafe-AD Sanjoanense (13h00); Sp. Braga B-Montalegre (15h00); Paredes-São João de Ver (15h00); Canelas 2010-Varzim (15h00).

Série B: Sporting B-Fontinhas (11h00); Amora-Moncarapachense (15h00); Oliveira do Hospital-Académica (15h00).

LIGA FEMININA (7.ª Jornada):

Famalicão-Sporting (15h00).

Há ainda jornada nos campeonatos nacionais de juniores e de juvenis.

Modalidades: dia importante na Champions de futsal, mas mais para ver

No futsal, Sporting e Benfica jogam este sábado a terceira e última jornada da Ronda de Elite da Champions. Os leões, no grupo A, precisam apenas de um ponto frente ao Eboli (19h30), para confirmar o primeiro lugar, de acesso à final four. O Benfica, no grupo C, defronta o Kairat (15h00) e precisa de vencer para manter a liderança e seguir em frente. Ainda por cá, no futsal, há dois jogos da 8.ª jornada: Eléctrico-Fundão (17h00) e Ferreira do Zêzere-Leões Porto Salvo (18h00).

No andebol, há 10.ª jornada do campeonato nacional:

Belenenses-Benfica (15h00)

Marítimo-Santo Tirso (16h00)

Maia/UMaia-ABC/UMinho (17h00)

FC Gaia-Avanca (18h00)

V. Setúbal-Póvoa (18h00)

Águas Santas-Académico Viseu (19h00)

No basquetebol, termina a 10.ª jornada, com quatro jogos:

Póvoa-Imortal (15h30)

Ovarense-UD Oliveirense (17h30)

Esgueira-Sangalhos (18h30)

FC Porto-Lusitânia (20h00)

É também dia de hóquei em patins, com a 6.ª jornada:

FC Porto-Óquei de Barcelos (15h00)

Murches-Riba d’Ave (16h00)

HC Braga-Valongo (17h00)

Sp. Tomar-Paço de Arcos (18h00)

Benfica-Famalicense (19h00)

Parede-Juventude de Viana (21h00)

No voleibol, também há jornada, a 10.ª:

Benfica-São Mamede (15h00)

Ala Nun’Álvares-Leixões (17h00)

Sp. Espinho-VC Viana (17h00)

Esmoriz-Académica Espinho (17h00)

Santo Tirso-Sporting (17h15)

V. Guimarães-Castêlo da Maia (18h00)

Fonte do Bastardo-Sp. Caldas (18h00, 19h00 em Portugal Continental)

Nota ainda para o automobilismo, com a nona e última prova do Mundial de Carros de Turismo (WTCR), com a participação de Tiago Monteiro, na Arábia Saudita. Há treinos livres às 10h00 portuguesas e qualificação às 15h30.

No judo, na Geórgia, há Campeonatos Europeus de Clubes – Liga dos Campeões, coma participação de Telma Monteiro (-57 kg), Bárbara Timo (-63 kg) e Rochele Nunes (+70 kg).