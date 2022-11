O Mundial 2022 prossegue este sábado, com mais quatro encontros, relativos à segunda jornada dos grupos E e F, com destaque para o encontro entre duas seleções que já foram campeãs do mundo, Espanha e Alemanha.

Grupo E: Japão-Costa Rica (10h00)

Grupo F: Bélgica-Marrocos (13h00)

Grupo F: Croácia-Canadá (16h00)

Grupo E: Espanha-Alemanha (19h00)

Por cá, há Taça da Liga, com mais quatro encontros. Confira os duelos.

Grupo E: Portimonense-Sp. Covilhã (11h00)

Grupo E: Gil Vicente-Nacional (15h00)

Grupo C: Moreirense-Estrela (17h00)

Grupo F: Boavista-Vilafranquense (20h45)

Há ainda jogos da sétima jornada da liga feminina, 10.ª jornada da Liga 3, nona jornada no Campeonato de Portugal e 14.ª jornada no nacional de juvenis.

Modalidades: Sporting-FC Porto no andebol, Sporting-Benfica no basquetebol

Nas modalidades, este domingo, há também desporto em agenda.

No andebol, há clássico na 10.ª jornada, com um Sporting-FC Porto, a partir das 18h30.

No basquetebol, há um Sporting-Benfica (15h00), jogo em atraso da primeira jornada do campeonato. Ainda de olhos no cesto, na Estónia, Portugal joga ante a seleção local, pelas 16 horas, na segunda ronda de qualificação para o Eurobasket feminino 2023.

No hóquei em patins, há um Sporting-Oliveirense, às 12 horas, para a sexta jornada do campeonato.

No automobilismo, Tiago Monteiro participa na nona e última prova do Mundial de Carros de Turismo, na Arábia Saudita.

No teqball, termina o Campeonato do Mundo, que decorre na Alemanha, com participação de portugueses.