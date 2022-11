A terceira jornada do Mundial 2022 arranca esta terça-feira, com o fecho dos grupos A e B e o apuramento de mais quatro seleções para os oitavos de final. Nesta altura, nos grupos em questão, só o Qatar está fora da corrida, já eliminado na prova que organiza.

Ao contrário do que aconteceu nas duas primeiras jornadas, os jogos desta jornada decorrem à mesma hora em cada grupo, às 15 e às 19 horas.

Grupo A:

Equador-Senegal (15h00)

Países Baixos-Qatar (15h00)

Grupo B:

Irão-Estados Unidos (19h00)

País de Gales-Inglaterra (19h00)

Esta terça-feira, por cá, há Taça da Liga, com o Santa Clara-UD Oliveirense, a partir das 20h45 e a contar para o grupo G.

Na Liga Revelação, há três jogos: da série A, o Sp. Braga-Marítimo (11h00) e, da série B, o Benfica-Farense (15h00) e o Estoril-Portimonense (16h00).

Ainda no futebol, prossegue o estágio da seleção portuguesa de sub-19, de preparação para o Torneio Preparatório da UEFA, com um Portugal-Alemanha, em Malta, pelas 17 horas.

Modalidades: Benfica, Sporting e Águas Santas na Liga Europeia de andebol

Esta terça-feira, há teste europeu para Benfica, Sporting e Águas Santas, na quarta jornada da Liga Europeia de andebol.

Grupo A:

Kadetten Schaffhausen, Sui - Benfica, Por, 18:45 locais (17:45 em Portugal Continental)

Veszprem, Hun - Montpellier, Fra, 18:45 locais (17:45 em Portugal Continental)

Frisch Auf Göppingen, Ale - Tatran Presov, Svq, 18:45 locais (17:45 em Portugal Continental)

Grupo C:

Sporting, Por - Balatonfüredi KSE, Hun, 19:45

Skjern Handbold, Din - Granollers, Esp, 20:45 locais (19:45 em Portugal Continental)

Alpla HC Hard, Aut - RK Nexe, Cro, 20:45 locais (19:45 em Portugal Continental)

Grupo D:

HC Motor, Ale - Eurofarm Pelister, Mcd, 18:45 locais (17:45 em Portugal Continental)

Skanderborg-Aarhus, Din - Bidasoa Irun, Esp, 18:45 locais (17:45 em Portugal Continental)

Füchse Berlim, Ale - Águas Santas, Por, 20:45 locais (19:45 em Portugal Continental).

No voleibol, o Benfica entra em campo para a Liga dos Campeões, recebendo o Tours, de França, pelas 20 horas, para a terceira jornada da fase de grupos.

No futsal, a seleção sub-21 de Portugal prossegue o estádio com a realização de um jogo de preparação ante a Espanha, no Fundão, pelas 19h30.

No ténis de mesa, decorre, no Funchal, a primeira fase de qualificação para o Campeonato da Europa de equipas, com a participação da seleção portuguesa feminina, no Complexo Desportivo do Clube Desportivo São Roque, sala Marcelo Gouveia, no Funchal: Portugal defronta a Itália para o grupo 2, a partir das 19 horas.