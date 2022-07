Portugal estreia-se este sábado no Europeu feminino de 2022, com o primeiro jogo no grupo C. A equipa lusa defronta a Suíça a partir das 17 horas, enquanto os Países Baixos, atual campeão em título, defrontam a Suécia (20h00).

O dia fica ainda marcado, no futebol, pela continuidade dos trabalhos de pré-época dos clubes, com o Benfica a estagiar em St George’s Park, Burton-upon-Trent, no Reino Unido e a ter jogo particular à porta fechada ante o Reading, pelas 16 horas.

Há, ainda, mais jogos de pré-época em agenda para clubes portugueses, a saber:

UD Oliveirense-Paços de Ferreira (10h30)

Rio Ave-Sp. Braga B (10h30)

Rio Ave-Tondela (17h00)

Portimonense-Mónaco (17h00)

Na Fórmula 1, é dia de Grande Prémio da Áustria, com a realização da corrida sprint às 15h30, depois da segunda sessão de treinos livres, marcada para as 11h30.

No ciclismo, prossegue a Volta a França, com a participação dos portugueses Nelson Oliveira (Movistar) e Ruben Guerreiro (EF Education-EasyPost). Corre-se a oitava etapa, que liga Dole a Lausanne, na distância de 186,3 quilómetros.

Ainda no ciclismo, prossegue o Campeonato da Europa, com competições de BTT, estrada e pista, nas categorias de sub-23 e sub-19, no concelho de Anadia, até dia 19.

No ténis, joga-se a final do quadro de singulares femininos em Wimbledon, o terceiro torneio do Grand Slam da época, entre a cazaque Elena Rybakina e a tunisina Ons Jabeur, a partir das 14 horas.

É também dia de Jogos Mundiais, evento polidesportivo organizado a cada quatro anos pela Associação Internacional de Jogos Mundiais, sob o patrocínio do Comité Olímpico Internacional, com a participação de portugueses, em várias modalidades, em Birmingham, Alabama, nos Estados Unidos. Miguel Bravo entra em ação pelas 23h10 na patinagem de velocidade (10 000m).

Este sábado tem também em agenda as seis Horas de Monza, 4.ª prova do Mundial de Resistência (WEC), com a participação de Filipe Albuquerque, António Félix da Costa, Henrique Chaves e Rui Andrade, em Itália. Há treinos livres pelas 08h00 e 12h30 e qualificações às 16h30.