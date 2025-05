Sábado, 31 de maio de 2025. Dia de final da Liga dos Campeões. Paris Saint-Germain e Inter de Milão disputam o principal troféu europeu de clubes, a partir das 20 horas, em Munique.

Isto num dia em que há mais desporto para seguir, desde o futebol ao andebol, passando pela Fórmula 1 e pelo futsal. Destaque, precisamente no futsal, para um Sporting de Braga-Benfica, das meias-finais da liga. Há ainda, no andebol, um clássico entre Sporting e FC Porto, mas já sem decisões de título, dado que os leões já asseguraram a conquista do campeonato na última semana.

No futebol, há ainda a decisão na final da Taça Revelação, entre Torreense e Benfica, bem como um jogo particular do FC Porto, em Marrocos, para preparar o Mundial de Clubes.

Confira o que pode seguir neste sábado.

Futebol

Liga dos Campeões, final, na Allianz Arena, em Munique, Alemanha:

Paris Saint-Germain, Fra - Inter Milão, Ita, 20:00

Taça Revelação, final, 2.ª mão:

Torreense - Benfica, 16:00.

Jogo particular, em Casablanca, Marrocos:

Wydad AC, Mar - FC Porto, Por, 17:00.

Brasileirão, 11.ª Jornada:

Bahia-São Paulo, 22:30

Vasco-Bragantino, 01:00 (de domingo)

Play-off de acesso ao Mundial de Clubes, no Estádio BMO, Los Angeles:

Los Angeles FC, EUA - Club América, Mex, 03:30 (de domingo).

Torneio de Desenvolvimento da UEFA, com a participação da seleção portuguesa de sub-16:

Portugal - Coreia do Sul, 11:00 (Estádio do Bonfim).

Andebol

Nacional, fase final, 6.ª e última jornada:

Grupo A:

Benfica - Marítimo, 18:00

Sporting - FC Porto, 18:00

Grupo B:

Belenenses - Águas Santas, 18:00

Vitória de Guimarães - ABC Braga/UMinho, 18:00

Grupo C:

Nazaré - Avanca, 18:00

Póvoa - Sporting da Horta, 18:00.

Automobilismo

Prossegue Grande Prémio de Barcelona, 5.ª prova do Mundial de Fórmula 3, com Ivan Domingues, em Espanha:

- Corrida sprint, 09:05.

Grande Prémio de Espanha, 9.ª prova do Mundial de Fórmula 1, no Circuito de Barcelona-Catalunha, em Montmeló:

- Treinos livres, às 11:30 (DAZN)

- Qualificação, às 15:00 (DAZN).

Basquetebol

NBA, play-off, finais de conferência, 6.º jogo:

Indiana Pacers - New York Knicks, 01:00 (domingo).

Ciclismo

Prossegue Volta a Itália

20.ª etapa: Verrès - Sestrière (Vialattea), 205 km.

Prossegue Volta à Noruega, com Rui Oliveira (UAE Emirates).

Prossegue Boucles de la Mayenne, com Iúri Leitão (Caja Rural Seguros RGA) e Rui Costa (EF Education-EasyPost), em França.

Futebol de Praia

Campeonato Elite de futebol de praia, 1.ª fase, 1.ª jornada:

Acd O Sótão - Torre, 14:00

Grap - Vila Flor, 15:15

Ericeirense - Leixões, 16:30

Alfarim - Buarcos, 17:45.

Futsal

Liga, play-off, meias-finais, 1.º jogo, até 01/06:

Sporting de Braga - Benfica, 21:00 (Canal 11).

Ginástica

Termina Campeonato da Europa de Ginástica Artística, em Leipzig, Alemanha, com a participação de portugueses.

Râguebi

Divisão de Honra, fase final, Top12, apuramento de campeão, 10.ª e última jornada:

Cascais - Belenenses, 18:00.

Ténis

Prossegue torneio de Roland Garros, masculinos e femininos, em Paris, França, com a participação de Nuno Borges e Henrique Rocha.

Ténis de mesa