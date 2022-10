A seleção feminina de futebol de Portugal entra em campo esta quinta-feira, em Vizela, para a primeira de duas rondas do play-off de acesso ao Mundial 2023. Defronta a Bélgica a partir das 18 horas, sabendo que tem de vencer para continuar a sonhar com a qualificação.

Um encontro importante para as cores lusas num dia de muitos jogos na UEFA, 32 no total entre Liga Europa e Liga Conferência, com o Sporting de Braga e muito mais portugueses em ação. A equipa minhota recebe os belgas do Union St. Gilloise, para a terceira jornada da fase de grupos da Liga Europa, procurando isolar-se na liderança, ante um adversário que tem os mesmos seis pontos dos comandados de Artur Jorge.

LIGA EUROPA (3.ª Jornada):

Estrela Vermelha-Ferencvaros (17h45)

HJK-Ludogorets (17h45)

Malmo-Union Berlim (17h45)

Mónaco-Trabzonspor (17h45)

Omonia-Manchester United (17h45)

Sheriff-Real Sociedad (17h45)

Sturm Graz-Lazio (17h45)

Zurique-PSV Eindhoven (17h45)

Arsenal-Bodo Glimt (20h00)

Roma-Bétis (20h00)

Sp. Braga-Union St. Gilloise (20h00)

Fenerbahçe-AEK Larnaca (20h00)

Friburgo-Nantes (20h00)

Midtjylland-Feyenoord (20h00)

Olympiakos-Qarabag (20h00)

Rennes-Dínamo Kiev (20h00)

LIGA CONFERÊNCIA (3.ª Jornada):

Anderlecht-West Ham (17h45)

Dnipro-Vaduz (17h45)

Lech-Hapoel Beer Sheva (17h45)

Molde-Shamrock Rovers (17h45)

Pyunik-Zalgiris (17h45)

Silkeborg-Steaua (17h45)

Sivasspor-Ballkani (17h459

Slovacko-Nice (17h45)

AZ Alkmaar-Apollon (20h00)

Basileia-Slovan Bratislava (20h00)

Colónia-Partizan (20h00)

Gent-Djurgarden (20h00)

Hearts-Fiorentina (20h00)

RFS-Basaksehir (20h00)

Slavia Praga-Cluj (20h00)

Villarreal-Áustria Viena (20h00)

Depois de 32 jogos de competições europeias, ainda há mais bola para ver noite dentro. A partir das 23 horas, o Palmeiras treinado por Abel Ferreira recebe o Coritiba, para a 30.ª jornada do Brasileirão, em mais uma ronda importante para o líder, na caminhada para o título. Um pouco mais tarde, às 00h00 (já sexta-feira), o Botafogo de Luís Castro visita o Avaí.

Nas modalidades, no futsal, Portugal arranca a qualificação para o Mundial 2024, recebendo a Bielorrússia pelas 20 horas, no Pavilhão Multiusos de Paredes.

No judo, há Campeonatos do Mundo, em Tashkent, no Uzbequistão, com a participação de Catarina Costa (-48 kg) e Rodrigo Lopes (-60 kg), até dia 13.

No ténis de mesa, em Chengdu, na China, prossegue o Campeonato do Mundo de Equipas, com a participação de Fu Yu, Inês Matos, Shao Jieni, João Geraldo, João Monteiro, Marcos Freitas e Tiago Apolónia, até dia 9.