Gil Vicente e Sporting encerram, esta quarta-feira, a 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, num jogo que foi inicialmente adiado para esta data e que tem apito inicial às 20h15, no Estádio Cidade de Barcelos. SIGA TUDO, AO MINUTO.

Na antevéspera de um importante Benfica-FC Porto, da 27.ª jornada, os leões vão procurar pressionar na luta pela Liga dos Campeões, para voltar a ficar a cinco pontos do FC Porto e a três do Sporting de Braga. Para isso, é preciso vencer a equipa gilista, que vai querer dar uma resposta à derrota na Amoreira e ter maior conforto na classificação para deixar a manutenção a um curto passo.

Isto num dia que tem mais futebol em agenda, nomeadamente na Premier League, mas também nas Taças dos países das principais ligas europeias, com nota para grandes decisões de meias-finais, em particular no «El Clásico» Barcelona-Real Madrid, na Taça do Rei.

PORTUGAL – I LIGA (25.ª Jornada):

Gil Vicente-Sporting (20h15)

PREMIER LEAGUE - INGLATERRA

Jogo em atraso, 7.ª Jornada: West Ham-Newcastle (20h00)

Jogo em atraso, 25.ª Jornada: Manchester United-Brentford (20h00)

TAÇA DO REI – ESPANHA (Meias-Finais, 2.ª Mão):

Barcelona-Real Madrid (20h00)

TAÇA DE FRANÇA (Meias-Finais):

Nantes-Lyon (20h10)

TAÇA DA ALEMANHA (Quartos de Final):

Nuremberga-Estugarda (17h00)

Leipzig-Borussia Dortmund (19h45)

TAÇA DE ITÁLIA (Meias-Finais, 1.ª Mão):

Cremonese-Fiorentina (20h00)

Ainda no futebol, por cá, Portugal defronta a Hungria a partir das 17 horas, no Estádio Municipal 25 de Abril, em Penafiel, para a Ronda de Elite de qualificação para o Europeu feminino de sub-19.

Nas modalidades, nota para o ténis, com mais um dia do Millennium Estoril Open.

No ciclismo, prossegue a Volta ao País Basco, com a participação de Ruben Guerreiro, Nelson Oliveira e Rui Costa.

O dia fica ainda marcado pelo 47.º congresso ordinário da UEFA, em Lisboa, das 09h às 13 horas, seguido de conferência de imprensa do presidente da UEFA, Aleksander Ceferin. Em agenda estão as eleições para a presidência, comité executivo e conselho da FIFA. O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, é candidato único da UEFA ao Conselho da FIFA. Para a liderança da UEFA, Ceferin é o único candidato.