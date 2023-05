De Inglaterra até Itália, passando por Espanha e França, esta é uma quarta-feira repleta de jogos nas principais ligas europeias, num dia que tem ainda Taça da Alemanha. Confira todos os encontros, numa altura em que se aproximam as principais decisões da época em cada país.

ESPANHA (33.ª Jornada):

Valência-Villarreal (18h30)

Atlético Madrid-Cádiz (21h00)

Getafe-Celta de Vigo (21h00)

FRANÇA (33.ª Jornada):

Brest-Nantes (20h00)

INGLATERRA (28.ª Jornada):

Liverpool-Fulham (20h00)

Manchester City-West Ham (20h00)

ITÁLIA (33.ª Jornada):

Atalanta-Spezia (17h00)

Juventus-Lecce (17h00)

Salernitana-Fiorentina (17h00)

Sampdoria-Torino (17h00)

Milan-Cremonese (20h00)

Lazio-Sassuolo (20h00)

Monza-Roma (20h00)

Verona-Inter de Milão (20h00)

ALEMANHA – TAÇA (Meias-Finais):

Estugarda-Eintracht Frankfurt (19h45)

Por cá, o dia fica ainda marcado pelo dérbi Sporting-Benfica no Campeonato Nacional de juniores, para a nona jornada da fase de apuramento de campeão, às 15 horas.

Lá fora, o Fenerbahçe, treinado pelo português Jorge Jesus, entra em campo para a primeira mão das meias-finais da Taça da Turquia: visita o Sivasspor (18h30).

Nas modalidades, há decisões no voleibol, com o quarto jogo da final do campeonato. A Fonte do Bastardo recebe o Benfica, a partir das 20h30 locais (21h30 em Portugal Continental), sendo que os encarnados, que têm vantagem de 2-1 na eliminatória, estão a uma vitória do título.