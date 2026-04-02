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Rui Borges faz a antevisão ao jogo com o Santa Clara
Rui Borges faz a antevisão ao jogo com o Santa Clara
Com o fim da pausa para seleções, os clubes começam a preparar os regressos à Liga. Esta quinta-feira, Rui Borges faz a antevisão à visita ao Santa Clara. Tal como o técnico leonino, os treinadores de Santa Clara, AVS, V. Guimarães, Gil Vicente e Tondela fazem as antevisões das respetivas jornadas.
No futebol feminino, lá fora, há clássico entre o Barcelona e o Real Madrid. Nas modalidades há jogos de andebol, basquetebol, hóquei em patins, ténis e voleibol para assistir.
Confira a agenda desta quinta-feira:
Conferências de imprensa
Conferência de imprensa do treinador do Sporting, Rui Borges, de antevisão do jogo com o Santa Clara para a I Liga, no Estádio de São Miguel, Ponta Delgada, às 17:30.
Conferência de imprensa do treinador do Santa Clara, Petit, de antevisão do jogo com o Sporting para a I Liga, no Estádio de São Miguel, Ponta Delgada, às 12:15 locais (13:15 em Lisboa).
Conferência de imprensa do treinador do AVS, João Henriques, de antevisão do jogo com o Gil Vicente para a I Liga, no estádio do Desportivo das Aves, às 12:30.
Conferência de imprensa do treinador do Vitória de Guimarães, Gil Lameiras, de antevisão do jogo com o Tondela para a I Liga, no auditório da academia do clube, às 12:30 (entrada da comunicação social pela porta principal, às 12:00).
Conferência de imprensa do treinador do Gil Vicente, César Peixoto, de antevisão do jogo com o AVS para a I Liga, na sala de imprensa do Estádio Cidade de Barcelos, às 12:00.
Conferência de imprensa do treinador do Tondela, Gonçalo Feio, de antevisão do jogo com o Vitória de Guimarães para a I Liga, na sala de imprensa do Estádio João Cardoso, às 15:00.
Liga dos Campeões feminina
Barcelona-Real Madrid, 17:45
OL-Wolfsburgo, 20:00
Torneio de Montaigu, sub-16
Japão - Portugal, 18:30 locais (17:30 em Lisboa, Pouzauges).
Torneio de El Salvador, com a participação da seleção feminina de futebol de praia
Portugal - Brasil, 15:30 locais (22:30 em Lisboa).
Andebol
Taça de Portugal, jogo em atraso dos quartos de final:
Benfica - Póvoa, 21:00.
Liga dos Campeões, play-off, 1.ª mão (horas de Lisboa):
Sporting - Orlen Wisla Plock, 19:45.
Basquetebol
Euroliga, 35.ª jornada, até 03.
Hóquei em patins
Prossegue 70.ª edição da Taça das Nações (Torneio de Montreux), com a participação da seleção portuguesa, até 05 (horas de Lisboa):
Argentina - Angola, 14:00
Itália - Montreux HC, 18:30
Grupo B:
Suíça - Espanha, 16:00
Portugal - França, 20:30.
Ténis
Prossegue torneio de Marraqueche, Marrocos, até 05.
Prosseguem torneios de Houston (EUA), masculinos, e de Charlestone (EUA) e Bogotá (Col), femininos, até 05.
Prossegue Estoril Tennis Europe Sub-16, etapa do Tennis Europe Junior Tour, no Clube de Ténis do Estoril, até 04.
Prossegue torneio de Bucareste, Roménia, com a participação de Nuno Borges, até 05.
Voleibol
Liga dos Campeões, quartos de final, 2.ª mão.