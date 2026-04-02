Com o fim da pausa para seleções, os clubes começam a preparar os regressos à Liga. Esta quinta-feira, Rui Borges faz a antevisão à visita ao Santa Clara. Tal como o técnico leonino, os treinadores de Santa Clara, AVS, V. Guimarães, Gil Vicente e Tondela fazem as antevisões das respetivas jornadas.

No futebol feminino, lá fora, há clássico entre o Barcelona e o Real Madrid. Nas modalidades há jogos de andebol, basquetebol, hóquei em patins, ténis e voleibol para assistir.

Confira a agenda desta quinta-feira:

Conferências de imprensa

Conferência de imprensa do treinador do Sporting, Rui Borges, de antevisão do jogo com o Santa Clara para a I Liga, no Estádio de São Miguel, Ponta Delgada, às 17:30.

Conferência de imprensa do treinador do Santa Clara, Petit, de antevisão do jogo com o Sporting para a I Liga, no Estádio de São Miguel, Ponta Delgada, às 12:15 locais (13:15 em Lisboa).

Conferência de imprensa do treinador do AVS, João Henriques, de antevisão do jogo com o Gil Vicente para a I Liga, no estádio do Desportivo das Aves, às 12:30.

Conferência de imprensa do treinador do Vitória de Guimarães, Gil Lameiras, de antevisão do jogo com o Tondela para a I Liga, no auditório da academia do clube, às 12:30 (entrada da comunicação social pela porta principal, às 12:00).

Conferência de imprensa do treinador do Gil Vicente, César Peixoto, de antevisão do jogo com o AVS para a I Liga, na sala de imprensa do Estádio Cidade de Barcelos, às 12:00.

Conferência de imprensa do treinador do Tondela, Gonçalo Feio, de antevisão do jogo com o Vitória de Guimarães para a I Liga, na sala de imprensa do Estádio João Cardoso, às 15:00.

Liga dos Campeões feminina

Barcelona-Real Madrid, 17:45

OL-Wolfsburgo, 20:00

Torneio de Montaigu, sub-16

Japão - Portugal, 18:30 locais (17:30 em Lisboa, Pouzauges).

Torneio de El Salvador, com a participação da seleção feminina de futebol de praia

Portugal - Brasil, 15:30 locais (22:30 em Lisboa).

Andebol

Taça de Portugal, jogo em atraso dos quartos de final:

Benfica - Póvoa, 21:00.

Liga dos Campeões, play-off, 1.ª mão (horas de Lisboa):

Sporting - Orlen Wisla Plock, 19:45.

Basquetebol

Euroliga, 35.ª jornada, até 03.

Hóquei em patins

Prossegue 70.ª edição da Taça das Nações (Torneio de Montreux), com a participação da seleção portuguesa, até 05 (horas de Lisboa):

Argentina - Angola, 14:00

Itália - Montreux HC, 18:30

Grupo B:

Suíça - Espanha, 16:00

Portugal - França, 20:30.

Ténis

Prossegue torneio de Marraqueche, Marrocos, até 05.

Prosseguem torneios de Houston (EUA), masculinos, e de Charlestone (EUA) e Bogotá (Col), femininos, até 05.

Prossegue Estoril Tennis Europe Sub-16, etapa do Tennis Europe Junior Tour, no Clube de Ténis do Estoril, até 04.

Prossegue torneio de Bucareste, Roménia, com a participação de Nuno Borges, até 05.

Voleibol

Liga dos Campeões, quartos de final, 2.ª mão.