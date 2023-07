Portugal defronta, este domingo, a seleção de Inglaterra, em Kutaisi, Geórgia, para os quartos de final do Europeu sub-21. Um jogo duplamente importante para a seleção nacional, até porque, além da passagem às meias-finais da competição, está em jogo o apuramento para os Jogos Olímpicos. Pelas 20 horas, França e Ucrânia jogam, em Cluj, Roménia, o último jogo dos quartos de final.

No futebol, por cá, o Sporting regressa ao trabalho para preparar a época 2023/24.

Este domingo há também Fórmula 1, com a 10.ª prova do Mundial desta época. O Grande Prémio da Áustria tem início agendado para as 14 horas.

O dia fica também marcado pelo encerramento dos Jogos Europeus, na Polónia, com a participação de portugueses: pugilismo, tiro com armas de caça e canoagem slalom pautam o dia, que tem a cerimónia de encerramento pelas 19h30.

No andebol, termina o Mundial sub-21, com a final e o jogo de atribuição dos terceiro e quarto lugares.

No atletismo, em Estocolmo, Suécia, Auriol Dongmo, João Coelho e a estafeta 4x100 feminina, entram em ação na Liga Diamante, Meeting de Estocolmo.

No basquetebol, Portugal joga no Europeu sub-18 feminino, em Konya, Turquia. Portugal joga às 21h30 locais (19h30 em Portugal Continental) a segunda jornada, frente a Itália.

No ciclismo, a Volta a França tem a segunda etapa, ainda em território espanhol, entre Vitoria-Gasteiz e Saint-Sébastian, na distância de 209 quilómetros. Em ação estão os portugueses Ruben Guerreiro e Nelson Oliveira (Movistar) e Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty). Na Volta à Áustria estão Ivo Oliveira e Rui Oliveira (UAE Emirates). Ainda sobre duas rodas, Maria Martins (Fenix-Deceuninck) e Beatriz Pereira (Bizkaia Durango) pedalam na Volta a Itália feminina.