Esta quarta-feira há mais cinco jogos em agenda, dos oitavos de final da Taça de Portugal, num dia marcado ainda por dérbi na Liga Revelação, fecho dos quartos de final da Taça da Liga feminina com os quatro encontros da segunda mão. Isto e mais para ver no futebol nacional, do Campeonato de Portugal até ao nacional de juniores.

Lá fora, há um Real Madrid-Valência para as meias-finais da Supertaça espanhola, mas também jornada na liga francesa e dia de Taças em Inglaterra e em Itália.

TAÇA DE PORTUGAL (Oitavos de Final):

Lank Vilaverdense-B SAD (14h00)

Nacional-Rabo de Peixe (17h30)

Sp. Braga-Vitória de Guimarães (18h45)

Académico de Viseu-Beira Mar (20h15)

FC Porto-Arouca (20h45)

LIGA REVELAÇÃO (Série B, 13.ª Jornada)

Benfica-Sporting (11h00)

TAÇA DA LIGA FEMININA (Quartos de Final, 2.ª Mão)

Lank Vilaverdense-Famalicão (11h00)

Damaiense-Sporting (15h00)

Ouriense-Sp. Braga (15h00)

Valadares Gaia-Benfica (15h00)

CAMPEONATO DE PORTUGAL (12.ª Jornada)

Praiense-Oriental Dragon (11h00, 10h00 nos Açores)

JUNIORES (15.ª Jornada, Série Norte)

Famalicão-FC Porto (15h00)

ESPANHA – SUPERTAÇA (Meias-Finais)

Real Madrid-Valência (19h00)

FRANÇA (18.ª JORNADA):

Ajaccio-Reims (18h00)

Auxerre-Toulouse (18h00)

Brest-Lille (18h00)

Clermont-Rennes (18h00)

Nantes-Lyon (18h00)

Lorient-Mónaco (20h00)

Nice-Montpellier (20h00)

PSG-Angers (20h00)

Estrasburgo-Lens (20h00)

Troyes-Marselha (20h00)

INGLATERRA – TAÇA DA LIGA (Quartos de Final)

Nottingham-Wolverhampton (19h45)

Southampton-Manchester City (20h00)

ITÁLIA – TAÇA (Oitavos de Final)

AC Milan-Torino (20h00)

PREMIER LEAGUE INTERNATIONAL CUP

Fulham sub 21-FC Porto B (19h00)

Modalidades: do hóquei ao voleibol, muito para ver

No hóquei em patins, há 12.ª jornada:

Famalicense - Óquei de Barcelos, 20:00

Sporting - Murches, 20:30

Paço de Arcos - FC Porto, 21:00

Benfica - Parede, 21:00

HC Braga - Sporting de Tomar, 21:00

Valongo - Riba d'Ave, 21:00

Oliveirense - Juventude de Viana, 21:00

No basquetebol, o Benfica joga na Turquia, a partir das 17 horas, ante o Darüssafaka, para o segundo jogo do play-in. Por cá, há um Imortal-CAB Madeira (19h00), jogo em atraso da 16.ª jornada da Liga.

No futsal, a seleção feminina de Portugal defronta a Espanha, no segundo jogo em dois dias, em Jaraiz de la Vera (17h00), no duelo particular que fecha o estádio desta semana.

No ténis, prossegue o qualifying do Open da Austrália, com a participação do português Gastão Elias. Por cá, prossegue o Challenger de Oeiras 2. Em Auckland, na Nova Zelândia, continua o torneio de Auckland, com a participação de João Sousa.

O dia tem ainda Rali Dakar, com a 10.ª etapa, entre Haradh e Shaybah (113 quilómetros).

No voleibol, há um Fonte do Bastardo-Sporting (20h30 locais, 21h30 em Portugal Continental), num jogo a contar para a primeira mão dos quartos de final da Taça Challenge.