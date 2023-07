O tenista português Nuno Borges entra em ação esta terça-feira em Wimbledon, o terceiro torneio do Grand Slam da época no ténis.

O atual número 69 do mundo defronta o argentino Francisco Cerundolo, número 19 mundial. O encontro tem início apontado para as 11 horas, num dia repleto de jogos em Wimbledon, desde o quadro masculino ao feminino.

No futebol, termina a primeira jornada do Europeu sub-19, em Malta, com os dois primeiros jogos do grupo B: Noruega-Grécia (17h00) e Islândia-Espanha (20h15).

Na Gold Cup, termina o grupo D, com a realização da terceira jornada. Às 23h30, apito inicial marcado no Canadá-Cuba e no Guadalupe-Guatemala.

No ciclismo, prossegue a Volta a França, com a quarta etapa, a ligar Dax a Nogaro, na distância de 182 quilómetros. Em ação estão os portugueses Ruben Guerreiro e Nelson Oliveira (Movistar), assim como Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty).

Por cá, ainda com ligação ao desporto, prossegue o julgamento do processo conhecido por Cashball, que envolve crimes de corrupção desportiva, no Tribunal de Leiria, às 14 horas. Paulo Silva, empresário desportivo acusado de três crimes de corrupção ativa, dois deles na forma agravada relativamente aos árbitros desportivos Roberto Martins e Ivan Caçador, é um dos arguidos. Os outros dois são João Gonçalves, empresário de futebol, e Gonçalo Rodrigues, ex-funcionário do Sporting, acusados da prática de um crime de corrupção ativa agravada ao árbitro Ivan Caçador.