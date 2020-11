Esta segunda-feira prossegue a terceira eliminatória da Taça de Portugal, com três equipas da Liga em destaque: às 14h00, o Marítimo defronta o Penafiel e às 16h45 joga-se o Real Massamá-Belenenses.

O dia de Taça termina às 21h15, com o Sporting a medir forças com o Sacavenense no Jamor.

Mas também há futebol lá fora.

Em Inglaterra, por exemplo, a armada lusa do Wolverhampton recebe o Southampton, a partir das 20h00, enquanto em Espanha o Betis de William Carvalho joga no País Basco frente ao Ath. Bilbao, também às 20h00.

Realiza-se ainda a assembleia-geral da SAD do Sporting, para deliberar sobre a eleição da Sociedade de Revisores Oficiais de Contas até ao final do mandato em curso, correspondente ao quadriénio 2018/2022. A reunião tem lugar no Auditório Artur Agostinho do Estádio José Alvalade, às 17h30.

Os jogos desta segunda-feira:

Taça de Portugal, terceira eliminatória:

Salgueiros (CP) - Sporting da Covilhã (II), 11:00 (Canal 11)

Penafiel (II) - Marítimo (I), 14:00 (Canal 11)

Real Massamá (CP) - Belenenses SAD (I), 16.45 (Canal 11)

Académica (II) - Varzim (II), 19:30 (Canal 11)

Sacavenense (CP) - Sporting (I), 21:15 (TVI).

Premier League, nona jornada:

Burnley - Crystal Palace, 17:30 (SportTV2)

Wolverhampton - Southampton, 20:00 (SportTV2).

Liga espanhola, décima jornada:

Athletic Bilbau - Betis, 20:00 (Eleven Sports 1).